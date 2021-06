Du grand Phillip Danault

TORONTO | Il y avait une très belle scène lors de la traditionnelle poignée de main après la victoire du Canadien et l’élimination des Maple Leafs. Au centre de la glace, Auston Matthews a pris le temps de glisser quelques mots à l’oreille de Phillip Danault. Par ce simple geste, Matthews a reconnu l’immense travail du Québécois contre son unité dans cette série. Le numéro 34 des Leafs a terminé la série avec un seul but et quatre passes en sept matchs.

« Il m’a montré qu’il en avait eu plein les bras. Les deux, on se respecte énormément. Auston est l’un des meilleurs joueurs de la LNH. Il est l’un des joueurs les plus difficiles à affronter et il pense probablement la même chose de moi. Mais je ne veux pas parler pour lui. Je le respecte beaucoup comme joueur et je crois que c’est réciproque. »

– Phillip Danault

Auteur du premier but dans ce septième match, Brendan Gallagher sentait qu’il était pour débloquer offensivement. Il voulait marquer un gros but pour ses coéquipiers. Mais après le match, il a surtout envoyé des fleurs à son joueur de centre.

« J’espère que tout le monde réalise maintenant l’importance de Phil pour notre équipe. Il aime les défis, il était content de se retrouver contre le trio de Matthews et Marner. Il a maintenant un gros sourire dans son visage. Il ne pense pas aux points [1 passe en 7 parties], il veut juste gagner. »

– Brendan Gallagher

Après le quatrième match, Carey Price avait fait une rare déclaration émotive en disant qu’il croyait toujours en ses coéquipiers et au potentiel de l’équipe de marquer des buts. Il avait finalement raison. Le gardien originaire d’Anahim Lake était redevenu un homme de peu de mots après ce triomphe en sept matchs contre les Leafs.

« C’était le meilleur effort d’équipe cette saison. »

– Carey Price