Élections municipales 2021: nous sommes sept jeunes femmes qui voulons réinventer nos villes

La gouvernance de nos villes a été longtemps perçue ni plus ni moins comme l’administration d’une organisation publique chargée de réparer les nids-de-poule, de ramasser les poubelles et de gérer les services d’égouts et d’aqueduc. Mais nos villes, elles sont plus que cela : ce sont des milieux de vie ! Ce sont des endroits où l’on fait des rencontres, on y élève nos enfants, on y travaille et on s’y amuse.

Une ville dynamique attirera des investissements structurants, elle enracinera des familles et des jeunes qui veulent y faire carrière et offrira un milieu de vie agréable à toutes les générations. Les villes prennent de l’importance et elles ont besoin de nouvelles leaders positives et inspirantes, qui comprennent les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Gouvernements de proximité

Nos conseils municipaux sont devenus de véritables gouvernements de proximité, et les villes sont au cœur des défis collectifs que nous devons relever comme société : développement économique durable, protection des milieux naturels, attractivité de la main-d’œuvre, vivre-ensemble sans discrimination, logements abordables et adaptés en quantité suffisante, évolution des modes de transport... Les besoins sont grandissants, et la tâche est colossale. Nous devons agir maintenant.

Nous sommes sept femmes de la nouvelle génération et nous aspirons toutes à occuper le poste de mairesse dans nos villes, afin d’assumer le leadership nécessaire à cette transformation collective. Nous sommes déterminées à faire évoluer la politique municipale, à travailler en collaboration avec le milieu et à faire du Québec un ensemble de villes innovantes.

Nous avons une vision. Nous relancerons l’économie pour nous assurer que nos citoyennes et nos citoyens s’épanouissent, nous bâtirons nos villes en mettant la population au cœur de nos décisions, nous travaillerons main dans la main avec les gens pour nous assurer de répondre à leurs besoins, nous construirons des milieux de vie sains pour les générations actuelles et futures.

Un vent de changement

Un vent d’espoir et de changement, qui a le potentiel de faire de nos municipalités une réelle fierté collective, souffle sur les villes du Québec. Nous souhaitons incarner des valeurs d’écoute, d’empathie et de bienveillance dans nos institutions démocratiques. Nous voulons travailler à améliorer nos processus pour qu’ils soient plus efficaces et plus transparents, pour atteindre des résultats concrets face aux objectifs que nous nous fixons.

Nous sommes des femmes, jeunes, dynamiques, compétentes, expérimentées, engagées et passionnées par nos communautés.

Nous nous sommes regroupées pour donner à la politique municipale l’impulsion dont elle a besoin, afin qu’elle remplisse son rôle de gouvernement de proximité. Nous sommes le sang neuf dont plusieurs villes ont besoin. De Matane à Gatineau, en passant par Rimouski, Québec, Sherbrooke, Granby et Longueuil. Et nous avons besoin de vous. Nous lançons donc aujourd’hui un appel à l’action :

Jeunes femmes : présentez-vous en politique municipale pour faire évoluer votre ville ! Médias et journalistes : suivez la scène municipale de toutes les régions du Québec et faites des entrevues de fond pour que la population s’intéresse aux idées ! Citoyennes et citoyens de toutes les générations : informez-vous sur ce qui se passe dans votre communauté, impliquez-vous et votez aux prochaines élections !

Une nouvelle génération de femmes d’action passionnées, motivées, intègres et humaines se présente à la mairie de nos villes. Embarquez avec nous dans le mouvement !

Pour des villes dynamiques, prospères, attrayantes, belles et innovantes. Pour des villes justes, vertes, responsables et résilientes face aux changements climatiques.

Impliquez-vous ! Suivez-nous ! Venez avec nous !

Photo Courtoisie

Virginie Proulx, 39 ans, candidate à la mairie de Rimouski

Évelyne Beaudin, 32 ans, candidate à la mairie de Sherbrooke

Julie Bourdon, 38 ans, candidate à la mairie de Granby

Jackie Smith, 39 ans, candidate à la mairie de Québec

Catherine Fournier, 29 ans, candidate à la mairie de Longueuil

Maude Marquis-Bissonnette, 32 ans, candidate à la mairie de Gatineau

Annie Veillette, 27 ans, candidate à la mairie de Matane