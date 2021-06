Enquête Joyce Echaquan: les autochtones méfiants envers le système de santé

Le chirurgien Stanley Vollant a affirmé lundi que les autochtones ne se sentent pas en sécurité dans le système de santé québécois en raison du racisme systémique ancré dans la culture.

Le volet des recommandations dans l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan a débuté au palais de justice de Trois-Rivières avec le témoignage du chirurgien, qui a indiqué avoir remarqué dès ses premières années de pratique que le racisme était intégré à la culture du système médical.

Les autochtones ont une méfiance envers les hôpitaux qui les pousse à attendre avant de consulter, ce qui entraîne des délais importants dans leur diagnostic, selon le médecin.

Le Dr Vollant a présenté quelques pistes de solution et il a avancé que la confiance passe par la décolonisation des relations et le traitement des patients d’égal à égal. Il a assuré qu’il serait primordial de respecter la différence et de poser des gestes, comme dire bonjour dans la langue de l’autre.

Il a également recommandé davantage de formation récurrente et la présence d’agents de liaison dans les centres de santé, tout comme des directions imputables, un meilleur système de plaintes et des actions durables.

«Je suis tanné de voir ces commissions qui s’accumulent sans action, et j’espère qu’on passera à l’action parce que les évidences sont assez claires, on le voit», a-t-il insisté lors de son témoignage.

«Malheureusement, ça a pris des images de Joyce Echaquan en train de mourir pour y croire, et même avec ces images-là, on a encore des gens qui nient l’évidence», a-t-il souligné.

Le chirurgien pense que d’autres drames comme celui de Joyce Echaquan pourraient avoir lieu si l’évidence continue d’être niée.

Le volet recommandation se poursuit mardi avec les témoignages de six autres personnes. Une journée de représentation avec les différents avocats aura lieu le lendemain.