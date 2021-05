Grande distinction Desjardins

Photo courtoisie

Le Centre Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et La Chambre de commerce de Lévis ont présenté, le 20 mai dernier, le 3e et dernier lauréat de 2021 des Grandes Distinctions Desjardins, distinction qui vise à reconnaître des entreprises qui sont membres Desjardins et qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité soit par la mise en place de stratégies gagnantes, d’actions innovatrices et pour leur contribution dans la communauté. Le Groupe ITC Technologies, dont le siège social est à Québec, a débuté ses opérations en 1976 sous le nom de Roland Guillemette Inc. Il se spécialise en chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC), possède près de 45 ans d’expérience dans son domaine. Au cours des dernières années, ses spécialistes ont réalisé plusieurs projets d’envergure pour des hôpitaux ainsi que pour des bâtiments commerciaux, multi-résidentiels de grande envergure et industriels situés un peu partout au Québec. Ils ont notamment œuvré sur le siège social de Desjardins à Lévis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Pascal Rodrigue, directeur de comptes, Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse, Robin Labbé, président Groupe ITC Technologies, et Christian Turcotte, CFO, Groupe ITC Technologies.

La fête des Mers

Photo courtoisie

L’activité de collecte de fonds la « fête des Mers », au profit de la Fondation Élan et tenue le 8 mai dernier, en collaboration avec le restaurant le Quarante 7 et l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), a permis d’amasser plus de 41 000 $ net. En tout, ce sont 501 Festins marins (composé de 4 homards généreux accompagnés d’un « sac cadeau ») qui ont trouvé preneurs. La demande fut si forte que la Fondation a dû se résigner à refuser des commandes, puisque le maximum en termes de quantités disponibles avait été atteint. La même formule sera assurément de retour en 2022 avec le même but, soit amasser des fonds qui se traduiront en source de joie et de réconfort pour l’ensemble des usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Objectif 110 000 $ pour le Pivot

Photo courtoisie

Acteur essentiel du milieu communautaire de Beauport et des environs, le Centre communautaire le Pivot, présentement en campagne de financement, permet annuellement à plus de 260 000 personnes de bénéficier des nombreux programmes de soutien et activités de tous genres offerts en réponse aux besoins de toutes les tranches d’âge de la population, de la poussette à la marchette ! Chaque année, le programme de distribution alimentaire du Pivot permet d’aider un nombre considérable de personnes. Vous pouvez les aider à accomplir leur mission en faisant un succès de cette campagne de financement, dont l’objectif est de 110 000 $. Renseignements : lepivot.org.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 mai 2011. La Ligue nationale de hockey et Gary Bettman annoncent la vente des Thrashers d’Atlanta à la compagnie True North Sports and Entertainment qui déménagera la franchise à Winnipeg pour la saison 2011-2012. Cette vente et le déménagement ne seront toutefois effectifs que le 21 juin 2011 lorsqu’ils sont approuvés par les membres du bureau des gouverneurs de la LNH.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Marie Lebel (photo), historien et spécialiste de l’histoire de Québec, 65 ans... Roger Guay, président Groupe GR Tex Inc., 61 ans... Sophie Bédard, auteure de bande dessinée québécoise, 30 ans... Erik Carlson, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 31 ans... Stéphane E. Roy, comédien, acteur, auteur et chroniqueur, 53 ans... Brooke Shields, actrice américaine, 56 ans... Corey Hart, auteur-compositeur-interprète québécois, 59 ans... Joe Namath, quart-arrière de la NFL (1965-77), 78 ans... Clint Eastwood, acteur et réalisateur, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 mai 2020 : Yvon Iva (photo de gauche), 89 ans, chaman qui avait acquis une réputation mondiale... 2020 : Christo (photo), 84 ans, artiste-plasticien d’origine bulgare... 2019 : Jean-Claude Labrecque, 80 ans, réalisateur, directeur photo, scénariste et producteur de nombreux films d’ici... 2018 : Marcel-Claude Roy, 81 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Laval et Laval-Ouest de 1968 à 1984... 2013 : Jean Stapleton, 90 ans, actrice américaine (All in the family)... 2012 : Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois... 2008 : Georgette Coupal Villeneuve, 82 ans, mère et grand-mère des pilotes automobiles Gilles (fils) et Jacques Villeneuve... 1970 : Terry Sawchuk, 40 ans, gardien de but (LNH)... 2000 : Rhéaume « Rocky » Brisebois, 75 ans, commentateur sportif...