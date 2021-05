Lancement d’une offensive marketing pour stimuler la découverte du Québec

L’industrie touristique québécoise lance sa campagne publicitaire Bonjour Québec lundi matin sur les médias sociaux. Une offensive marketing qui vise notamment à aider les entreprises œuvrant dans le milieu à renouer avec la rentabilité, a appris Le Journal.

Martin Soucy

PDG

Selon les détails obtenus, le but de la campagne est principalement d’inviter les vacanciers à continuer leur exploration du Québec pour mieux connaître différentes destinations, dont certaines moins évidentes, de prime abord.

« On veut démontrer aux Québécois que, bien qu’ils aient peut-être déjà visité certaines régions, il en reste encore beaucoup à voir », a expliqué Martin Soucy, PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

La campagne s’inscrit à l’intérieur d’une enveloppe globale de promotion de 29 M$ sur deux ans qui avait été annoncée par Québec pour stimuler le tourisme d’ici.

Reprise de Boule Noire

D’ailleurs, selon le ministère du Tourisme, la campagne aura une ampleur toute particulière cette année afin « d’aider les entreprises touristiques à renouer avec la croissance ».

« En raison des bouleversements créés par la pandémie, une stratégie et une offensive marketing importantes sont prévues auprès des clientèles potentielles afin de les inviter à découvrir ou redécouvrir toutes les régions du Québec », a écrit par courriel le porte-parole du ministère Jean-Manuel Téotonio.

Comme trame sonore de la campagne Bonjour Québec, l’industrie mise sur une reprise de Loin d’ici de Boule Noire, l’icône disco du Québec des années 1970, qui a été enregistrée par les groupes Hologramme et Les Louanges.

Encore de la place

La campagne vise aussi à valoriser davantage l’offre de plein air – très populaire surtout depuis le début de la pandémie – et de remettre en valeur les centres-villes qui ont été désertés lors des derniers mois.

« On a l’impression qu’actuellement c’est réserver partout, mais ce n’est pas le cas. Il est encore le temps de planifier ses trajets un peu partout au Québec. Et on a comme objectif d’allonger les saisons, de donner des occasions de séjours », explique M. Soucy.

