L'est du Bas-Saint-Laurent renoue avec le orange

Le déconfinement se poursuit au Bas-Saint-Laurent alors que les quatre MRC de l'est ont renoué avec le «orange» lundi, au plus grand bonheur des citoyens et des restaurateurs.

«On se sent contents d'être heureux de revoir le monde ici, a lancé le copropriétaire du 9 resto déjeuner de Rimouski, Steven Guimond Corriveau. La clientèle est très enthousiaste, contente, c'est très positif.»

Au jour un de la réouverture des salles à manger des restaurants, M. Guimond Corriveau se réjouissait de voir que la clientèle répondait présente et qu'elle avait désormais bien assimilé les règles sanitaires en vigueur.

«Il faut dire qu'on a pu pratiquer les nouvelles mesures sanitaires, la clientèle aussi et là, on dirait qu'on a moins «d'éducation» à faire», a ajouté M. Guimond Corriveau.

Les restaurateurs doivent toujours tenir un registre de la clientèle, mais désormais, ils n'ont plus à refuser les clients qui proviennent de zones où le palier d'alerte est différent.

À la Cage – Brasserie sportive de Rimouski, le directeur peinait à croire que la réouverture de son restaurant concorde avec un match de séries éliminatoires.

«En plus de rouvrir la salle à manger, La Cage ouvre ses portes avec un match numéro sept de séries. Écoute, on le mérite, je pense!», a lancé le directeur de la Cage – Brasserie sportive de Rimouski, Patrick Dionne.

Le restaurateur indique toutefois qu'il fera face à un beau défi lundi soir alors que sa salle à manger sera au maximum de sa capacité.

«C'est beaucoup en même temps avec le personnel qui est difficile à trouver. [...] C'est une grosse machine à repartir. Normalement, on roule environ avec une cinquantaine, soixantaine d'employés, mais là, on roule à moitié», a souligné M. Dionne.

Rappelons qu'en zone orange, deux adultes provenant d'adresses différentes peuvent s'asseoir à la même table ainsi que leurs enfants d'âge mineur.

Les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire reviennent en classe à temps plein.

Les activités extérieures de sport et de loisir sans contact sont permises pour un maximum de 12 personnes de résidences différentes.

Les quatre MRC de l'ouest du Bas-Saint-Laurent se trouvent toujours au palier d'alerte rouge. Cette partie du Bas-Saint-Laurent devrait toutefois rebasculer au palier orange le 7 juin.

Lundi, six nouvelles infections à la COVID-19 étaient enregistrées dans la région, portant le total des cas actifs à 100.