Limiter l’alcool dans les parcs de Montréal: «ce n’est pas dans les plans», selon Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué lundi que limiter la consommation d’alcool dans les parcs de la métropole comme l’a fait la Ville de Québec «n’est pas dans les plans».

«Mais je ne vous cacherai pas qu’avec le [Service de police de la Ville de Montréal] SPVM on est en constante conversation», a-t-elle toutefois précisé en entrevue à LCN, lundi après-midi.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé quelques heures auparavant que la consommation d’alcool dans les parcs serait interdite après 20h.

Une nouvelle mesure qui fait notamment suite aux débordements survenus vendredi dernier au parc Victoria.

Devant les grands rassemblements observés à Montréal depuis la fin du couvre-feu, vendredi, Valérie Plante a d’abord invité la population à respecter les règles.

«Moi, le message que je veux porter aux Montréalais et Montréalaises et aux gens qui viennent nous visiter également, c’est que c’est vraiment important de respecter les règles, et ça m’inclut, et d’éviter les rassemblements, garder ça loin. Et j’ai envie de dire aussi de se ramasser», a-t-elle fait savoir.

Débordements dans le Vieux-Montréal

La mairesse a d’ailleurs assuré que le SPVM a prévu plus d’effectifs sur le terrain à l’occasion du septième match des Canadiens de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto, lundi soir.

«Une fois qu’on aura gagné, on veut que ça se passe bien, qu’on festoie, qu’il y ait des célébrations, mais dans le respect des règles et bien sûr pas de violence», a affirmé Mme Plante.

Plusieurs débordements ont eu lieu dans le Vieux-Montréal au cours du premier week-end de déconfinement. Deux personnes ont d’ailleurs été transportées à l’hôpital dans la nuit de vendredi à samedi.

