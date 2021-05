Mondial de hockey : l’Allemagne perd, le Canada se réjouit

En venant à bout de l’Allemagne au compte de 2 à 0, lundi à Riga, dans le cadre du Championnat du monde de hockey, les États-Unis ont donné un bon coup de main au Canada.

Jason Robertson a été le seul joueur américain à déjouer Felix Bruckmann, qui a été mis à l’épreuve à 32 reprises. Colin Blackwell a pour sa part inscrit l’autre filet dans une cage déserte.

Devant le filet américain, Cal Petersen a réalisé 15 arrêts pour signer un deuxième jeu blanc depuis le début du Mondial.

Conséquemment, l’Allemagne n’a pas été en mesure d’augmenter sa récolte de points, si bien qu’elle fait jeu égal avec le Canada et la Lettonie avec neuf points dans le groupe B. Les nations européennes possèdent toutefois l’avantage du bris d’égalité direct en vertu de leurs victoires aux dépens des représentants de l’unifolié.

La troupe dirigée par Gerard Gallant sera ainsi éliminée - même si elle gagne en temps réglementaire contre la Finlande, mardi - si le Kazakhstan vainc la Norvège en 60 minutes plus tard lundi et que le match entre l’Allemagne et la Lettonie se termine avant la prolongation, mardi.

Les Tchèques en bonne posture

Dans un match du groupe A, la République tchèque a obtenu une victoire cruciale de 2 à 1 en fusillade contre le Danemark, ce qui lui permet de devancer le pays scandinave au classement.

Le gardien Simon Hrubec a bloqué deux des cinq tirs de ses adversaires lors des échappées après avoir effectué 12 arrêts pendant le match.

Dans l’autre clan, Sebastian Dahm a été bombardé de 39 tirs et a concédé trois buts en fusillade avant de se blesser. Ainsi, Mads Sogaard l’a remplacé, concédant un but au seul tireur qui s’est élancé vers lui.

Il s’agissait du dernier match du tournoi pour les Danois, qui sont officiellement éliminés. Les Tchèques obtiendront pour leur part leur billet pour les quarts de finale si la Suède perd contre les Russes plus tard. Ils ont malgré tout leur destin entre leurs mains, puisqu'une victoire contre les Slovaques, mardi, suffirait pour poursuivre leur route.