André Robitaille affiche un optimisme prudent à propos du déconfinement des derniers jours. Pour le comédien et animateur, l’assouplissement des mesures sanitaires facilitera la présentation des différentes productions théâtrales de sa compagnie.

Comment te sens-tu vis-à-vis du déconfinement qui vient de commencer ?

« J’ai réservé ma terrasse pour demain [vendredi] soir. On a hâte de voir si ça va tenir la route. Les chiffres [le nombre de cas] sont bons ces jours-ci. Pour ce qui est des productions de théâtre, il y a des affaires plus importantes que ça dans la vie, mais ç’a vraiment été compliqué depuis plus d’un an avec le calendrier. Là, on a des dates fixes pour juin, juillet et août. »

Tu présentes Des cailloux plein les poches cet été, avec Jean-Michel Anctil. Comment ce spectacle est-il né ?

« On l’a créé l’année passée, justement à cause de la pandémie. Jean-Michel Anctil est un chum depuis 30 ans. On s’était connus à l’émission Les midis fous, à CKOI. Je l’ai dirigé dans Les Voisins et on s’était dit qu’il fallait se trouver un show ensemble. On se demandait si on faisait un show d’humour ou de théâtre. »

« Dans ce spectacle, on raconte une histoire avec une quinzaine de personnages. Il y a une petite performance d’acteurs là-dedans. Pour faire la mise en place, on avait un bâton de six pieds entre nous deux. On voulait confirmer qu’il n’y avait pas de malaise pour le public et qu’il n’y avait pas de danger pour notre santé. »

« La COVID nous a permis d’aller faire un rodage à Sept-Îles, ce qu’on ne peut jamais faire au théâtre. On a cassé le show là-bas. Ça coûte cher à un producteur, parce qu’il faut amener tout notre monde. »

Qu’est-il arrivé avec les autres spectacles de ta compagnie Monarque Productions ?

« On est deux associés, Mario Provencher et moi. On a reporté Les Voisins et Le Dîner de cons à l’été 2022. Ce sont des productions qu’on ne peut pas faire avec distanciation. Dans Le Dîner de cons, par exemple, le con doit être fatigant. Il faut qu’il soit à deux pouces dans la face de [Pierre] Brochant. Dans Les Voisins, ils sont sur le même divan et ne savent pas quoi se dire. C’est pour ça qu’on s’est tournés vers de nouvelles productions pour garder la compagnie en vie et fournir du matériel à nos diffuseurs. En plus de Des cailloux plein les poches, il y a le show solo de Marcel Lebœuf [Le curieux destin d’Marcel]. »

Comment as-tu vécu l’arrivée de la pandémie au printemps 2020 ?

« Comme tout le monde, on s’était fait dire que ça durerait deux semaines. J’ai un horaire de fou depuis une trentaine d’années. Je suis choyé. Mais je suis aussi un peu workaholic. Là, il y a eu comme un break avec lequel il a fallu que je vive. Je me suis retrouvé au chalet à sortir mes outils et essayer de faire un meuble (rires). Ç’a aussi été difficile de voir ma fille finir son secondaire 5 devant son ordinateur, et qu’elle n’ait pas de bal de finissants. Tout ça m’a beaucoup ému. C’est venu me mettre dans la face une réalité qu’on ne voyait pas venir. »

Les suggestions d’André