Peter DeBoer ne regrette pas d’avoir choisi Robin Lehner

Malgré un résultat décevant, l’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas, Peter DeBoer, ne regrette pas d’avoir préféré Robin Lehner à Marc-André Fleury pour amorcer la série de deuxième ronde contre l’Avalanche du Colorado.

Fleury a été l’un des principaux artisans de la victoire en sept parties du club du Nevada contre le Wild du Minnesota au tour précédent, montrant une moyenne de buts alloués de 1,71 et un taux d’efficacité de ,931.

Le pilote estime toutefois qu’il était «rationnel» de faire appel à Lehner pour cette rencontre, même si, en fin de compte, les rivaux ont facilement triomphé 7 à 1 dimanche soir.

«[Fleury] venait juste de jouer sept matchs en [13] jours, dont un match numéro 7 émotif, a expliqué DeBoer en vidéoconférence après le match. C’était l’opportunité parfaite dans notre esprit d’utiliser notre autre gardien et ç’a été notre force toute la saison. Et on voulait s’assurer que Robin voit de l’action pour rester au sommet de sa forme, parce que nous savons que nous allons avoir besoin de lui.»

«Je ne changerais pas la décision. Robin Lehner n'est pas la cause de la défaite et évidemment, nous n'avons pas assez bien joué devant lui.»

Dominants

Les chiffres donnent certainement raison à DeBoer. Nathan MacKinnon (deux buts, une aide), Gabriel Landeskog (deux buts, une aide), Mikko Rantanen (un but, une aide) et Cale Makar (un but, trois aides) ont été très dominants dans cette rencontre. Et malgré le fait qu’ils n’aient disputé que cinq matchs en séries, ils sont respectivement premier, troisième, cinquième et 13e meilleurs pointeurs du circuit.

Ainsi, malgré que cette défaite soit difficile à digérer, les Golden Knights n’ont eu d’autre choix que de constater les dégâts. Mais ils souhaitent maintenant oublier ce résultat le plus rapidement possible et tenter d’éviter le même genre de conclusion lors de la prochaine partie.

«Évidemment, vous savez, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau [après ce genre de défaite], a constaté DeBoer. Mais je pense que nous devons mettre les choses en perspective. Et les séries éliminatoires consistent à avoir la mémoire courte et se préparer pour le prochain [match].»

«L'essentiel était que nous n'étions pas assez bons ce soir. Ils étaient très bons. Nous devons être meilleurs dans le deuxième match.»

Le deuxième match de cette série aura lieu mercredi et sera présenté sur les ondes du réseau TVA Sports.