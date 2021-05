Québec rend disponibles près de 700 logements vacants en HLM partout dans la province

Le gouvernement Legault a annoncé lundi que près de 700 logements présentement vacants dans des habitations à loyer modique (HLM) partout dans la province pourront être habités par des Québécois dans le besoin, dont les revenus sont supérieurs au seuil actuellement établi.

«En cette période où les besoins sont grands en habitation dans plusieurs régions du Québec, il est nécessaire de sortir des sentiers battus et de réfléchir autrement. Dès que j’ai été avisé de la disponibilité de certains logements, j’ai tout de suite pris les grands moyens pour corriger la situation», a déclaré la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Cette annonce s’ajoute aux 100 millions $ pour la rénovation de plus de 500 logements dans des HLM à Montréal, des investissements cumulés de plus 730 millions $ pour construire plus de 8000 logements abordables et sociaux, et en partenariat avec le fédéral pour ajouter 1500 logements abordables au Québec.

Dans les municipalités où il y a une liste d’attente pour des logements de type HLM, celle-ci sera respectée pour déterminer l’attribution. Dans les municipalités où il n’y a pas de liste d’attente, la plus grande flexibilité accordée aux critères de revenu permettra à plus de gens d’avoir accès à ce type de logis.

En plus de ces logements nouvellement disponibles, la ministre Laforest a permis aux offices d’habitation de réserver, dès maintenant, des logements privés en vue du 1er juillet.

