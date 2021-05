Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 31 mai:

«Donner la note»

Cette nouvelle série de capsules hebdomadaires, d’une dizaine de minutes chacune, permet d’apprendre à connaître les talentueux musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal qui brillent ici, mais aussi à l’étranger. Portrait du premier artiste dévoué et passionné: André Moisan, un virtuose de la clarinette.

Lundi, 19 h, Savoir média.

«Toutankhamon, le trésor redécouvert»

La présence d’artefacts permet une meilleure compréhension d’une époque. Ceux découverts dans la tombe du pharaon Toutankhamon, en Égypte, aident à démystifier le roi et les années durant lesquelles il a régné. On se penche sur les secrets que renferment ces objets et la façon dont ils ont été obtenus.

Lundi, 19 h, TV5.

«Van aventure»

Dominic Arpin se rend au Saguenay-Lac-Saint-Jean, endroit idéal pour profiter de la vie grâce à son van. En compagnie d’Anyssée, qui habite dans un camion-maison, il apprécie les charmes de la Véloroute des Bleuets et ceux d’une séance de yoga, mais doit aussi avoir le coeur solide pour affronter des rivières.

Lundi, 19 h 30, TVA.

«Opération cupcake»

De retour chez lui pour deux mois, un colonel de l’armée américaine accepte d’épauler sa femme dans sa pâtisserie. Par contre, ses méthodes militaires sèment la pagaille entre les murs de l’établissement. Malgré tout, il veut prouver à son épouse et ses deux adolescents qu’il est un bon père de famille. Téléfilm.

Lundi, 20 h, Zeste.

«Bonsoir bonsoir!»

La jeunesse et l’expérience valsent sur le plateau du rendez-vous estival animé par Jean-Philippe Wauthier. Ce soir, il reçoit les comédiens Lévi Doré, Anne-Élisabeth Bossé et Vincent Leclerc, le chroniqueur Jean-Sébastien Girard, la réalisatrice Sophie Dupuis et le couple Yvon Deschamps-Judi Richards.

Lundi, 21 h, ICI Télé.

«Geisha»

Ce drame romantique de Rob Marshall voit Ziyi Zhang prêter ses traits à une geisha dans le Japon des années 1930. Elle découvre l’art de se mettre en valeur et, par le fait même, suscite la convoitise des hommes qui l’entourent. Mais avec toute cette attention vient nécessairement la jalousie...

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«Mayans M.C.»

Début de la série donnant suite aux «Sons of Anarchy». Elle s’intéresse à EZ, un homme fraîchement sorti de prison qui rejoint les rangs du Mayans Motor Club. Les motards font front commun avec un cartel de la drogue pour vaincre un ennemi alors que EZ négocie avec ses démons.

Lundi, 22 h, MAX.