Seth Jones dans la mire du Canadien?

Les Blue Jackets de Columbus n’ont pas l’intention de perdre Seth Jones sur le marché des joueurs autonomes en 2022 et en cas de transaction, le Canadien de Montréal serait prêt à l’accueillir.

Selon ce que le site The Athletic a avancé, lundi, le Tricolore a manifesté son intérêt à mettre la main sur le défenseur. Les Kings de Los Angeles seraient les favoris dans cette course et les Blackhawks de Chicago seraient également du lot.

Les Blue Jackets ont déjà perdu de grosses pointures sur le marché en 2019 en Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky et Matt Duchene. Ils souhaiteraient éviter ce genre de scénario avec Jones, qui aurait déjà manifesté au directeur général Jarmo Kekalainen son désir de jouer ailleurs.

Jones, 26 ans, a terminé au cinquième rang du circuit cette saison au chapitre du temps de jeu moyen sur la patinoire, à 25 min 14 s. Celui qui a été repêché au quatrième échelon au total en 2013 a inscrit cinq buts et 28 points en 56 parties, tout en montrant un différentiel de -18.