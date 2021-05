Six ans et demi d’incarcération pour des abus sur les amies de ses filles

Un homme de 58 ans a écopé de six ans et demi d’emprisonnement, lundi, au palais de justice de Joliette, pour avoir agressé sexuellement les amies de ses filles alors d’âge scolaire, entre 2018 et 2019.

Sur la base d’une suggestion commune entre les procureurs, le juge Claude Lachapelle de la Cour du Québec a condamné l’accusé à une peine de 78 mois d’incarcération pour plusieurs chefs de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’agression sexuelle, de communication harcelante et de bris de probation.

Les événements d’abus survenaient chaque fois que les jeunes filles allaient dormir chez le délinquant sexuel, dont nous ne divulguerons pas l’identité afin de respecter une ordonnance de la cour.

Lorsque les enfants étaient endormies au salon de la demeure familiale à Lavaltrie, il allait les rejoindre. Il leur demandait ce qu’elles «aimeraient faire pour avoir plus d’argent» ou leur disait «que c’était correct d’avoir des relations sexuelles à leur âge», selon le compte-rendu des faits exposés par la procureure de la Couronne, Me Kahina Rougeau-Daoud, en entrevue avec l’Agence QMI.

Au total, le pédophile a fait quatre victimes, âgées de 8 à 13 ans au moment des faits.

Une des victimes a même subi 10 événements d’agression, le délinquant sexuel la prenant dans ses bras alors qu’elle dormait et l’amenant aux toilettes pour commettre ses méfaits.

L’homme a aussi été condamné lundi pour des agressions sexuelles et du harcèlement survenu en 1985 et 1986 sur une femme majeure.

Vie chamboulée

Une des victimes, aujourd’hui âgée de 15 ans, a tenu à témoigner de la douleur et des séquelles que les agressions ont eues sur elle.

«Les conséquences que ç’a été dans ma vie [sic], c’est la perte de confiance en qui que ce soit», a affirmé celle qui a fait une dépression à la suite des événements.

«En toute honnêteté [...] je n’aurais jamais cru qu’il allait faire ça, c’était le père d’une de mes bonnes amies», a-t-elle ajouté en précisant que toute sa vie avait été chamboulée.

«J’aimerais juste savoir pourquoi», a lancé la jeune victime avec un trémolo dans la voix.

«Oui, il s’en va en prison et tout, mais comment je me sens en dedans, ça va rester comme ça pour le reste de ma vie. J’étais jeune, je ne comprenais pas c’était quoi», a-t-elle indiqué devant le tribunal.

Si l’on retranche la détention provisoire, il reste 64 mois et cinq jours au pédophile à purger. Celui-ci sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.