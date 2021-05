Trois-Rivières: les grands événements culturels et sportifs en préparation

Les grands rendez-vous touristiques de la région de Trois-Rivières, en Mauricie, préparent activement leur relance pour la saison estivale.

Le montage du circuit du Grand Prix de Trois-Rivières a ainsi été entrepris lundi en prévision d’une présentation éventuelle en août. Et le responsable du circuit depuis 1989 était très heureux de reprendre le travail après l’annulation de l’événement en 2020 en raison de la pandémie.

«Je suis très content de rentrer ici ce matin. J’ai encore le goût de faire l’événement», a lancé Michel Turcotte près de la chargeuse au volant de laquelle il a commencé à monter un mur de pneus dans le virage numéro deux.

Avant de confirmer que les épreuves de course pourront bel et bien avoir lieu à Trois-Rivières, beaucoup de chemin reste encore à parcourir, mais monter le circuit était le premier geste à poser.

«Ce qu’on sait, c’est que si on ne commence pas à travailler aujourd’hui on n’aura pas de possibilité de faire le Grand Prix», a tranché son directeur Dominic Fugère.

À Saint-Tite, le Festival Western va présenter mardi différents scénarios à la Santé publique pour la tenue de l’événement en septembre. Il lui faudra toutefois être fixé d’ici la fin juin au plus tard, puisque l’événement arrive à la toute fin de l’été.

Photo d'archives, COURTOISIE BIRTZ PHOTOGRAPHIE

«Nous, le fait que ce soit plus tard nous donne un peu plus de temps pour être capables de bien comprendre la situation et d’être capables de proposer quelque chose de sécuritaire pour tout le monde», a observé Pascal Lafrenière, directeur de l’événement.

Du côté du Festivoix de Trois-Rivières, les trois sites de spectacle seront aménagés à compter de la semaine prochaine pour accueillir les artistes et le public d’ici le 25 juin. Les billets seront d’ailleurs en vente ce vendredi.

«Les gens sont impatients. Je pense que les gens ont hâte de se retrouver ensemble, évidemment dans le respect des mesures sanitaires», s’est enthousiasmé Thomas Grégoire, directeur du Festivoix.

Le Festival international DANSEncore, qui se déroulera à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, occupera la scène à partir de jeudi.

La direction du lieu de diffusion s’est tournée vers d’autres artistes comme le Cirque du Soleil sera en relâche cet été et est en train de finaliser sa programmation de rechange.