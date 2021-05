Un grand rôle à la télévision pour Sandrine Bisson

L’actrice Sandrine Bisson a décroché le rôle principal de la série télé Le temps des framboises, une comédie dramatique écrite par Florence Longpré et réalisée par le cinéaste Philippe Falardeau dont le récit est campé dans le milieu agricole. Le tournage s’amorce aujourd’hui même, à Varennes.

Dans cette série de dix épisodes d’une heure, destinée au Club illico, Sandrine Bisson donnera vie au personnage d’Élizabeth, une mère d’un ado rebelle et d’un jeune garçon sourd qui décide de reprendre la ferme familiale de son mari, qui vient de mourir. Ne connaissant pas grand-chose à l’agriculture, elle devra se familiariser avec ce nouvel environnement, tout en étant confrontée à une belle-famille envahissante et aux défis de gérer un groupe de travailleurs saisonniers étrangers.

En entrevue au Journal, Sandrine Bisson admet être tombée en amour avec ce personnage dès le moment où elle a été invitée à passer une audition.

« C’est un personnage qui a beaucoup de failles, mais aussi énormément de qualités, souligne-t-elle.

« On pourrait dire que c’est une femme complexe, mais moi je la trouve parfaite. Son mari décède au début de la série donc on va vite au cœur du drame. C’est bizarre à dire, mais c’est un grand plaisir pour moi de jouer le drame. J’ai toujours aimé allier le côté léger et dramatique. On va sentir le drame dans la série, mais c’est tellement bien écrit que le public va pouvoir rire et pleurer en même temps ».

Une vedette de Narcos

Pour ce premier rôle central dans une série télé, l’actrice connue pour avoir incarné la mère de Ricardo Trogi dans les comédies 1981, 1987 et 1991 jouera notamment aux côtés d’Elijah Patrice, Xavier Chalifoux, Micheline Lanctôt, Paul Doucet, Ellen David et Nicole Leroux.

Pour incarner un des travailleurs saisonniers, Philippe Falardeau a aussi recruté Edison Ruiz, un acteur vu récemment dans la version mexicaine de la populaire série Narcos.

Produite par Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu, Le temps des framboises sera la toute première série de fiction télé réalisée par Philippe Falardeau, le cinéaste derrière les films Monsieur Lazhar, C’est pas moi, je le jure! et Mon année Salinger. C’est lui-même qui a proposé à Florence Longpré (M’entends-tu ?) d’écrire le scénario de cette série basée sur une idée qu’il a en tête depuis plus d’une dizaine d’années.

L’auteure Suzie Bouchard (ALT, L’heure est grave) cosigne les textes de la série tandis que Martin Léon, un fidèle collaborateur de Falardeau, composera la musique.

► Le tournage du Temps des framboises se déroulera jusqu’en septembre. Les dix épisodes de la série débarqueront sur Club illico au printemps prochain.