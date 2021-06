1400 doses disponibles en sans rendez-vous à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé mardi la tenue de 5 journées de vaccination sans rendez-vous en 1re dose du 2 au 6 juin prochain à ExpoCité, en plus d’une journée à l’Université Laval le 2 juin. Un total de 1400 doses seront disponibles.

Ces nouvelles possibilités de vaccination sans rendez-vous sont réservées aux gens de 12 ans et plus qui n’ont toujours pas reçu leur première dose. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale affirme toutefois porter une attention particulière aux plus jeunes avec cette initiative.

«Nous visons particulièrement les personnes de 18 à 35 ans, qui n'ont pas encore pris rendez-vous ou qui voudraient devancer l'administration de leur 1re dose», précise la porte-parole du CIUSSS, Mélanie Otis.

Et pour ceux qui préféreraient prendre rendez-vous, des plages horaires sont toujours disponibles dès mercredi au Centre de Foires.

Sans rendez-vous Pfizer 1re dose

Centre de foires ExpoCité

2 au 6 juin, de 13h à 21h

250 doses disponibles par jour

Université Laval

2 juin de 13h à 21h

150 doses disponibles

Près de 4000 2e doses AstraZeneca administrées

Le CIUSSS a aussi dressé le bilan de ses quatre journées en sans rendez-vous pour les deuxièmes doses AstraZeneca. À 16 heures mardi, 3870 personnes avaient reçu leur deuxième vaccin, ce qui représente un peu plus de la moitié des gens visés.

Au total, environ 8500 personnes avaient reçu une première dose d’AstraZeneca à Québec, mais le sans rendez-vous ne touchait que 6500 personnes. Les 2000 autres à avoir reçu leur première dose avaient été vaccinés par les services de soutien à domicile et seront contactés directement par le CIUSSS pour leur suivi.

Cette vaccination sans rendez-vous se poursuit mardi soir à ExpoCité et à l’Université Laval. Les gens vaccinés avant le 3 avril peuvent donc s’y présenter jusqu’à 21h.

Le 75% approche

Selon les dernières données du CIUSSS, il ne reste qu’un peu plus de 9000 personnes à prendre rendez-vous avant d’atteindre la cible de 75% de la population adulte vaccinée.

Chez les adolescents, 42% des 12-17 ans ont déjà été vaccinés ou ont pris rendez-vous. Les autres seront vaccinés lors de la campagne en milieu scolaire qui se déroulera à partir du 7 juin.

Avancement de la vaccination par groupe d’âge

(Pourcentage de gens vaccinés ou ayant un rendez-vous)

18-24 ans : 69% (3 544 rendez-vous à prendre pour atteindre la cible de 75%)

25-29 ans : 68% (3 652 rendez-vous à prendre pour atteindre la cible de 75%)

30-34 ans : 71% (2 030 rendez-vous à prendre pour atteindre la cible de 75%)

35-39 ans : 78%

40-44 ans : 81%

45-49 ans : 82%

50-54 ans : 85%

55-59 ans : 87%

60-64 ans : 91%

65-69 ans : 93%

70-74 ans : 94%

75-79 ans : 94%

80-84 ans : 95%

85 ans et + : 91%

Source: CIUSSS de la Capitale-Nationale

