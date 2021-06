3e lien: le Parti québécois dénonce «une espèce de copinage avec les électeurs»

Déplorant l’aspect «pharaonique et ruineux» du projet de 3e lien, le Parti québécois revient à la charge en réclamant la création d’une Agence des transports en lieu et place du ministère des Transports, où «projets de transport riment avec corruption, collusion et patronage».

«Dix milliards de dollars [pour le tunnel Québec–Lévis], c'est beaucoup d'argent, et ça fait plusieurs décennies au Québec qu’au ministère des Transports, projets de transport riment avec corruption, collusion et patronage», a déclaré mardi matin le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, pour justifier sa demande.

Son parti prévoit d’ailleurs déposer, cet après-midi, une nouvelle mouture d’un projet de loi mort-né sous la gouverne de Pauline Marois, en 2013.

La pièce législative, qui était portée à l’époque par le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, visait la création d’une entité indépendante qui serait chargée de mener les grands projets d’infrastructures en transport.

Alors qu’on assiste à un front commun des partis d’opposition contre le projet de tunnel Québec–Lévis, depuis le dévoilement de son concept, le Parti québécois a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin.

«Copinage» et «collusion»

Lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a déploré «l'aspect politique et partisan» qui transpire, selon lui, de la promesse du 3e lien, un projet «digne des années 1050», a-t-il répété.

«C'est une forme de patronage gouvernementale, un favoritisme politique d'une autre époque. Une espèce de copinage avec les électeurs de la région de la Capitale-Nationale», a-t-il indiqué.

Invité par un journaliste à préciser s’il croit que la Coalition avenir Québec trempe dans la corruption, M. St-Pierre Plamondon a apporté certaines nuances.

«Collusion au sens électoral, où l'intérêt public est complètement évacué pour laisser place uniquement à des calculs électoraux», a expliqué le chef péquiste.

«Il est temps que dans l'élaboration, la planification et l'entretien, l'entretien de nos infrastructures, on ait l'intérêt public des Québécois d'abord et avant tout, et non pas les intérêts partisans du gouvernement au pouvoir», a-t-il ajouté, en faisant valoir la proposition d’agence portée par son parti.

