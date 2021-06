GOSSELIN, Francine



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 21 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Francine Gosselin fille de feu Louis-Joseph Gosselin et de feu Aline Guillemette. Elle demeurait autrefois à St-Gilles de Lotbinière.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle était la sœur: Jean-Marc (Gisèle Turmel), Lise (feu Martin Lavallée), feu Gilberte (Jacques Dion), feu Gaston (Louise Letelier), Diane (Gustave Grondin), Martine (Céline Garant), Richard (Marie-Marthe St-Laurent), Gaétane (Gilbert Caux), Sylvie (Jacques Gagnon) et Daniel (Line Champagne). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au dévoué personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel pour les bons soins prodigués à notre sœur. Toute marque de sympathie peut se traduire à la Société de l'arthrite 1275, ch. Sainte-Foy, bureau 125A Québec (Québec) G1S 4S5. site internet : https://arthrite.ca/. Madame Gosselin a été confiée pour crémation à la