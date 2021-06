COVID-19: L’Ontario de retour à un bilan pré-deuxième vague

Après le Québec, l’Ontario est revenu, à son tour, à un bilan qui n’avait plus été vu depuis de début de la deuxième vague, l’automne dernier.

En effet, la province la plus peuplée au pays n’a recensé que 699 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, ce qui représente son plus petit bilan depuis les chiffres annoncés le 18 octobre dernier, alors que la deuxième vague commençait à engloutir l’Ontario. Ce faisant, l’Ontario s’est maintenu pour une deuxième journée de suite sous la barre des 1000 cas.

Neuf décès se sont aussi ajoutés au bilan de la province de la province, un nombre là encore en nette baisse. Par contre, les hospitalisations ont grandement remonté (804, +73) à la suite des baisses de la fin de semaine, un phénomène habituel dans la province.

En parallèle, l’Ontario a passé la marque des 9 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. «Avec plus de 9 millions de personnes vaccinées, l’Équipe Ontario rend la lumière au bout du tunnel de plus en plus brillante», a vanté le premier ministre Doug Ford mardi matin, alors que sa province est toujours en confinement strict.

La situation au Canada

Ontario: 532 158 (8766 décès)

Québec: 370 319 cas (11 128 décès)

Alberta: 227 509 cas (2227 décès)

Colombie-Britannique: 144 289 cas (1703 décès)

Manitoba: 51 093 cas (1053 décès)

Saskatchewan: 46 748 cas (539 décès)

Nouvelle-Écosse: 5567 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2212 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1311 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 382 282 cas (25 556 décès)

