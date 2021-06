Déconfinement du Québec: plus aucune région en zone rouge dès lundi

La situation épidémiologique du Québec continue de s’améliorer: à partir du 7 juin, Montréal et Laval passeront à l’orange et il n’y aura plus une seule tache rouge sur la carte du Québec.

« Ça veut dire que les restaurants vont ouvrir », a lancé le premier ministre en point de presse mardi. Amateur de hockey, François Legault souligne d’ailleurs que ce sera de bons endroits pour écouter de « bons matchs de hockey » du Canadien de Montréal, un comportement plus sécuritaire que les rassemblements dans les maisons.

M. Legault a toutefois prévenu que le nombre de cas pourrait augmenter à Montréal dans les prochaines semaines avec le déconfinement, étant donné la densité de la population dans la métropole, mais que la vaccination avance bien.

Photo Stevens Leblanc

En plus de Montréal et Laval, des parties de Chaudière-Appalaches, l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent passeront aussi à l’orange.

Le 7 juin également, la Mauricie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Centre-du-Québec passent de leur côté au jaune: il sera possible de recevoir une autre unité familiale à la maison, les bars ouvrent et les sports d’équipe extérieurs seront autorisés.

Puis l’Abitibi, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec passeront au vert et pourront recevoir trois familles pour dix personnes dans une résidence privée. Le premier ministre rappelle toutefois qu’il faut continuer de porter le masque et de respecter une distance de deux mètres tant qu’on n’a pas reçu deux doses de vaccin.

Photo Stevens Leblanc

Quant aux débordements des derniers jours dans les parcs du Québec, le gouvernement s’y attendait. « C’était prévisible. On n’est pas surpris. C’est ça qui est arrivé partout dans le monde. On n’était pas content de voir de la violence, et des déchets par terre, mais c’est préférable de se réunir à l’extérieur qu’à l’intérieur », a-t-il dit.

Le prochain défi du gouvernement : convaincre les 18-40 ans qui n’ont pas encore pris de rendez-vous d’aller se faire vacciner. « Ils nous manquent 200 000 personnes. Il est très important, car il faut avoir au moins 75 % des gens dans chacune des catégories », a dit le ministre de la Santé Christian Dubé. Sa stratégie : des équipes de vaccinations mobiles, de soir, dans les parcs et les lieux où les jeunes font des cinq à sept, a-t-il lancé.

Photo Stevens Leblanc

Plus de détails à venir...

