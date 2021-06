Éthiopie: 91 % de la population au Tigré a besoin d'aide alimentaire (ONU)

Genève | La quasi-totalité de la population dans la région du Tigré en Éthiopie a besoin d'aide alimentaire, a indiqué mardi le Programme alimentaire mondial, qui a lancé un appel de 203 millions de dollars pour accroître son aide.

Le PAM «a distribué une aide alimentaire d'urgence à plus d'un million de personnes depuis le début des distributions en mars dans les régions du nord-ouest et du sud de la région du Tigré, où un total de 5,2 millions de personnes - soit 91 % de la population du Tigré -, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence en raison du conflit», a déclaré un porte-parole, Tomson Phiri, lors d'un point de presse à Genève.

«Nous sommes profondément préoccupés par le nombre de personnes que nous voyons avoir besoin d'un soutien nutritionnel et d'une aide alimentaire d'urgence», a-t-il ajouté.

Le PAM est responsable de l'aide alimentaire d'urgence dans les zones du nord-ouest et du sud du Tigré et va intensifier ses opérations pour atteindre 2,1 millions de personnes dans ces zones.

L'accès, en particulier dans les zones rurales, reste le principal défi.

«Le PAM demande 203 millions de dollars (166 millions d'euros, ndlr) pour continuer à accroître sa réponse dans le Tigré afin de sauver des vies et des moyens de subsistance jusqu'à la fin de l'année», a expliqué M. Phiri.

Plus de six mois après le lancement d'une opération militaire annoncée comme rapide par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les combats et exactions se poursuivent au Tigré où le spectre d'une famine plane depuis plusieurs mois.

Le 26 mai, le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a ainsi averti qu'«il existe un risque sérieux de famine si l'aide n'est pas augmentée ces deux prochains mois».