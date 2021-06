Gaz Bar Blues au théâtre

Le théâtre La Bordée et Duceppe présenteront, à l’hiver 2023, une adaptation théâtrale du film Gaz Bar Blues, de Louis Bélanger.

Les deux théâtres tiendront des auditions les 10, 11 et 15 juin, à Montréal et Québec, afin de bâtir une distribution constituée d’acteurs professionnels qui sont capables de maîtriser un ou plusieurs instruments de musique.

Le rôle principal, celui de François Brochu, surnommé « le boss », sera joué par Martin Drainville. Un rôle, à l’écran, qui était interprété par Serge Thériault.

Film lancé en 2003, Gaz Bar Blues tourne autour de la faune qui peuple une station-service d’un quartier populaire qui vit ses dernières heures.

David Laurin, codirecteur artistique de Duceppe, signera l’adaptation, mise en scène par Édith Patenaude.

La production lance un appel pour trouver sept acteurs professionnels qui savent jouer de la musique à des niveaux intermédiaire et avancé. Elle est à la recherche d’une femme de 15 à 25 ans et de six hommes de 20 ans et plus.

Trame musicale

Ils seront appelés à interpréter un personnage et à contribuer à la trame musicale de Gaz Bar Blues. La guitare, l’harmonica et la batterie devraient occuper une place importante dans la production. L’équipe demeure ouverte à toute autre proposition, à l’exception du chant, qui n’est pas une habileté recherchée pour cette production.

Les auditions se dérouleront les 10 et 11 juin, à Montréal, et le 15 juin, à Québec.

Les informations et le formulaire en ligne, pour soumettre sa candidature, sont accessibles sur le site du Théâtre Duceppe et sur la page Facebook du théâtre La Bordée.

La période de mise en candidature se termine le 5 juin à midi.