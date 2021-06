«Il faut tourner la page»

Le regretté Pierre Lalonde a beau avoir chanté À Winnipeg les nuits sont longues, c’est plutôt le contraire qu’ont vécu les joueurs et membres de l’organisation du Canadien après la victoire décisive de 3 à 1 aux dépens des Maple Leafs lundi soir à Toronto.

Mais peu importe, cette envolée de la Ville Reine vers la capitale du Manitoba s’est effectuée dans la bonne humeur.

Contre toute attente, le Tricolore s’est qualifié pour le second tour et affrontera les Jets dans cette série éliminatoire qui couronnera le champion de la division Nord.

« Nous en avons profité [pour célébrer... on s’imagine] un peu sur le vol, a raconté Dominique Ducharme, en visioconférence mardi après-midi. Mais après le réveil, nous étions déjà en mode préparation pour les Jets.

« C’est important de savourer le moment, mais il faut aussi tourner la page, a renchéri l’entraîneur en chef par intérim du Tricolore. Ce sera un autre défi et on va être prêts quand ça va commencer. »

Deux équipes négligées ?

Quand notre confrère Martin McGuire lui a fait remarquer, non sans raison, qu’il s’agissait d’une finale de division plutôt inattendue, Ducharme s’est montré sceptique.

Et pourtant, il convient de rappeler que les deux premières formations au classement final en saison régulière, les Maple Leafs et les Oilers d’Edmonton, ont toutes deux été éliminées en première ronde. La confrontation tant attendue entre Auston Matthews et Connor McDavid n’aura donc pas lieu.

Les Jets (3es) et le Canadien (4e), les deux dernières équipes à obtenir leur visa pour la danse du printemps, s’affronteront à partir de mercredi. Et ce, pour la toute première fois en séries éliminatoires.

Ducharme hésite beaucoup à qualifier ses prochains rivaux de... négligés.

« Je ne sais pas si c’est une surprise pour les Jets, a souligné Ducharme, mais ils étaient dans la course avec les Maple Leafs pour le premier rang. Ils se sont aussi battus avec les Oilers. »

S’il avoue que les Jets ont connu une baisse de régime en fin de parcours, Ducharme ne les prend certes pas à la légère.

« Ça reste une bonne équipe de hockey, a-t-il ajouté. Ils sont solides en attaque, ils ont une brigade défensive variée et un très bon gardien. »

Trois victoires en prolongation

À l’instar de Carey Price, les Jets peuvent compter sur un Connor Hellebuyck au sommet de son art : il présente un taux d’arrêts de ,950, le meilleur dans la LNH depuis le début des séries.

Nul doute que le gardien de 28 ans a été l’un des principaux artisans de l’élimination rapide (et surprenante) des Oilers en quatre rencontres au premier tour.

En raison de la pandémie et la fermeture des frontières, les Jets et le Canadien se sont affrontés à neuf reprises pendant la saison régulière. La formation de Winnipeg a inscrit six victoires, dont trois en prolongation, et subi trois défaites en temps réglementaire.

Des éloges pour le patron

Une fois la victoire confirmée à Toronto, Marc Bergevin a été vu félicitant son gardien vedette à sa sortie de patinoire.

Autant le directeur général du Canadien a senti son poste menacé après la troisième victoire des Maple Leafs, autant aujourd’hui, il peut dormir l’esprit un peu plus tranquille. Nommé pour remplacer Claude Julien, congédié le 24 février, Ducharme a fait l’éloge de son patron pendant son intervention mardi depuis Winnipeg.

« C’est énorme, ce qu’a fait Marc, a indiqué Ducharme, pour ajouter des gars comme Corey Perry, Joel Edmundson, Tyler Toffoli et Eric Staal. Mais tout le monde a participé. Notre victoire a été la contribution de nos vétérans et de nos jeunes. »

► Il y aura 500 spectateurs au Bell MTS Place mercredi soir pour le match no 1.