Importants dégâts par le gel dans les vignobles québécois

Le mercure est descendu sous zéro dans plusieurs régions du Québec en fin de semaine, causant d’importants dégâts dans certains vignobles.

Les nuits de jeudi, vendredi et samedi ont été difficiles pour les vignerons, qui ont dû alimenter des feux entre leurs rangées de vignes, actionner des ventilateurs ou voler à basse altitude en hélicoptère au-dessus des champs pour tenter d’empêcher le gel.

Au vignoble Château de Cartes, à Dunham, en Montérégie, la température a chuté à -2 degrés, a raconté son propriétaire Stéphane Lamarre.

«Dès qu’on passe sous zéro les feuilles et les inflorescences gèlent et on perd notre récolte. Dans notre cas, on estime avoir perdu 15 à 18 % de notre récolte de raisins, mais c’est vraiment à l’automne qu’on va voir s’il y a eu des meurtrissures dans le bois, ce qui pourrait affecter nos récoltes des deux ou trois prochaines années», a expliqué le vigneron.

François Simard, du Vignoble Zemilda à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a perdu tous les plants qu’il a mis en terre l’an passé et 40 % de la récolte de raisins de ses vignes plus âgées.

PHOTO COURTOISIE, François Simard du Vignoble Zemilda

«Cette année, les bourgeons ont débourré plus tôt qu’à la normale, il fallait s’attendre à des dégâts. Samedi matin, il faisait près de -4 degrés. On ne peut rien faire contre ça», a-t-il indiqué.

Pas d’assurance récolte pour les vignerons

En Montérégie, les dégâts sont aussi importants pour Nicolas Baron, le propriétaire du vignoble du Domaine du Cap, à Acton Vale, qui a estimé avoir sauvé à peine 10% de sa récolte 2021.

PHOTO COURTOISIE, Nicolas Baron

«On a passé deux nuits à nourrir les feux et faire fonctionner la tour à vent. Normalement on voit les dégâts 8 à 12 heures plus tard, mais déjà, vendredi matin, les vignes étaient ramollies et les inflorescences pendaient. La nuit suivante, tout ce qu’on souhaitait c’est de garder de la vie dans les vignes en pensant aux prochaines années», s’est-il désolé.

Et aucune assurance récolte n’existe pour les vignerons, une mesure qui devrait être adoptée pour soutenir les vignerons dans des cas comme ceux-ci, selon M. Baron.

«En 2021, c’est la dernière année qu’on a le droit d’acheter du raisin de l’Ontario pour mettre dans notre vin, dans une proportion de 15 %, mais encore faut-il en produire, ce qui ne sera pas mon cas. Sans assurance et sans cette possibilité, c’est quoi nos choix?»

Le président du Conseil des vins du Québec (CVQ), Louis Denault, pense que les vignerons devraient être autorisés à acheter du raisin d’Ontario en cas de catastrophe.

«À condition de spécifier d’où il provient, ça pourrait être une solution. On voit ça dans la majorité des pays vinicoles. D’ailleurs, la France a subi d’importants gels aussi cette année et je vous garantis que les vins français seront au rendez-vous.»

Propriétaire du Vignoble Sainte-Pétronille situé à l’île d’Orléans, Louis Denault a assuré ne pas avoir subi de gel en raison de la chaleur dégagée par le fleuve.

Quant à savoir si le prix du vin pourrait augmenter à cause des pertes encourues, le président du CVQ se fait rassurant.

«On ne peut pas vraiment se permettre d’augmenter les prix et de toute façon, il y a déjà pénurie de vin au Québec à cause de la forte demande», a dit M. Denault.