Jonquière commence à construire son stade

La construction du nouveau stade de soccer intérieur de Jonquière est commencée.

Une courte cérémonie pour la première pelletée de terre a eu lieu, au matin du 1er juin, en présence de plusieurs dignitaires de Saguenay sur un terrain voisin du commerce Gagnon-Frères de Jonquière.

«C'est un projet qui était attendu depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, youppi! On est là,» a exprimé la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault, a déclaré que c’était un grand jour. «Le sport est porteur de bonne nouvelle. Ce matin, c'est une bonne nouvelle.»

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, s’est réjoui de l’emplacement choisi pour ce futur stade de soccer. «Ça permet un accès pour toute la région. Pas seulement Saguenay. C’est assez central par rapport au Lac-Saint-Jean. Par rapport au Bas-Saguenay», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Avant d’en arriver à ce chantier, les élus de Saguenay ont tergiversé pendant trois ans. «Il y a eu toutes sortes de discussions. Avez-nous les moyens? N’avons-nous pas les moyens? On peut en discuter, mais sur le besoin, on a réussi à faire l'unité», a indiqué le conseiller municipal, Jean-Marc Crevier, qui a été l’un des artisans de ce projet.

Le chantier s'élève à 25M$, ce qui impressionne d’ailleurs, le petit fils du conseiller Crevier, Hubert, lui-même joueur de soccer. «Ça coûte cher, mais ça vaut quand même la peine de payer 25 M$. C'est une bonne idée pour les personnes qui veulent s'entraîner, hiver comme été» a dit le jeune garçon du haut de ses neuf ans.

Pour les adeptes de soccer, de voir le chantier prendre forme leur amène une excitation certaine. «Les gens nous en parlent beaucoup, surtout les jeunes qui vont l'utiliser le jour. On parle des jeunes en concentration. En ce moment, ils jouent sur les planchers de bois. Ils jouent dans les gymnases» a expliqué le directeur général du club de soccer Le Venturi de Saguenay, Maxime Pépin-Larocque.

Québec a injecté 7,5 millions dans ce stade qui sera complété à l’été 2022. L'entreprise de Lévis qui a obtenu le contrat pour la construction du stade, Honco, priorisera l’utilisation du bois et de l'aluminium. Le choix d’une compagnie provenant de l'extérieur de Saguenay avait notamment fait jaser, au moment de l’annonce.

«Quand on avait dit que le projet avait été donné à une entreprise de l'extérieur, ça m'avait vraiment titillée, mais là, on m'a confirmé qu'il va y avoir des entreprises d'ici qui vont travailler sur le projet. Je suis réconfortée», a précisé la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Honco promet de bonnes retombées. «On vise entre 90% et 95% des sous-traitances qui vont être donnés à des entreprises locales», a ajouté le président de l’entreprise, Francis Lacasse.

Durant son discours, la ministre Laforest s’est adressée à la mairesse Néron pour indiquer qu’il y aura aussi des projets dans son comté de Chicoutimi.

En entrevue avec TVA Nouvelles après la pelletée de terre, Mme Laforest ne s’est pas laissé tirer l’oreille pour déclarer qu’elle est maintenant prête à traiter de la question d’un amphithéâtre à Chicoutimi.

«Il faut être conscient. Le Centre Georges-Vézina, si on peut le rénover, tant mieux. Et si on peut avoir un autre projet porteur comme ici, tant mieux aussi. Je vais essayer de collaborer selon la demande de la Ville», a-t-elle fait savoir.

La mairesse Josée Néron veut ramener ce projet d’amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi lors de la campagne électorale. Elle en a fait un engagement.

«Ça prend un nouvel amphithéâtre. Ce que ça nous prend et c'est là-dessus que j'entends travailler lors du prochain mandat, c'est un de mes engagements, c'est de faire les démarches auprès du gouvernement pour obtenir un décret», a ainsi ajouté la mairesse.