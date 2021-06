Les immigrants ont de la difficulté à se loger à Sherbrooke

Depuis 2006, les logements ne se sont jamais faits aussi rares à Sherbrooke. Les besoins sont pressants avec l'arrivée prochaine de nouveaux immigrants dans la ville de l'Estrie.

Cette rareté représente un problème pour le Service d'aide aux Néo-Canadiens, qui tente depuis des mois de trouver un toit à quatre familles immigrantes présentement installées dans des logements temporaires.

Les grands logements abordables pouvant accommoder des familles de six personnes et plus sont non seulement rares, mais en plus, comme on parle de nouveaux arrivants sur qui on ne peut effectuer d'enquête de crédit, des propriétaires vont jusqu'à demander un endosseur avant de leur louer.

L'Association des locataires a dit à TVA Nouvelles, mardi, ne jamais avoir reçu autant d'appels à un mois du 1er juillet.

En cette année particulière, les locataires sont moins nombreux à déménager, ce qui accentue le phénomène de rareté.

Sur Facebook, le groupe Projet Appart Sherbrooke met à jour quotidiennement une liste des logements disponibles.

Sur la quinzaine répertoriés lundi, on y retrouvait que des trois et demie et plus petits, rien pour les familles avec enfants.

Confrontées à la crainte de se retrouver avec une soixantaine de ménages à la rue à la fin juin, les autorités municipales lancent un appel aux propriétaires d'immeubles afin qu'ils divulguent et communiquent leurs disponibilités de logements.