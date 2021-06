L’inconduite sexuelle dans l'armée a un «effet corrosif» sur la discipline

L’inconduite sexuelle «persistante, préoccupante et fréquente» au sein des Forces armées canadiennes a «un effet corrosif sur la discipline et le moral des troupes».

C’est ce que souligne l’ex-juge de la Cour suprême Morris Fish dans un rapport indépendant sur les FAC rendu public ce matin. Ce rapport est une analyse du système de justice militaire qui a été mainte fois critiqué pour sa gestion des cas d’inconduite sexuelle.

Alors que plusieurs experts et membres de FAC appellent à ce que la justice militaire cesse d’avoir compétence à l’égard des agressions sexuelles, le juge Fish indique ne pas être «convaincu» que le Parlement devrait à ce stade-ci retirer aux FAC leur compétence à cet égard.

Ceci dit, le juge Fish souligne que, pour que la justice militaire conserve ses compétences dans ce domaine, la Loi sur la Défense nationale doit incorporer rapidement la Déclaration canadienne des droits des victimes. Ceci assurerait que les victimes militaires aient les mêmes droits et protections que les victimes civiles, ce qui n’est pas le cas actuellement.

D’ici que ce soit le cas, le magistrat recommande que les enquêtes et les procédures à l’égard d’agressions sexuelles soient confiées aux autorités civiles.

Interrogées à ce sujet ce matin, les FAC ont refusé de dire si elles appliqueraient cette recommandation clef du rapport Fish. Elles ont souligné que l’analyse du magistrat ne remet pas en question l’indépendance du système de justice militaire.

Le juge Fish appelle toutefois à ce que les enquêtes relatives aux inconduites sexuelles soient désormais menées par la police militaire et non plus par les unités, car «les enquêtes disciplinaires des unités n’offrent pas le niveau d’indépendance requis pour garantir aux victimes d’inconduite sexuelle qu’aucune considération étrangère, y compris la protection de la chaîne de commandement, ne viendra influer sur le cours de l’enquête».