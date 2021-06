Miser sur Carey Price pourrait être payant

Un amateur qui croit vraiment en Carey Price pourrait être tenté par les cotes proposées par la plateforme de Mise-o-jeu.

Le site qui régit les paris sportifs au Québec a établi à 17,00 la cote relative à la possibilité de voir le gardien du Canadien de Montréal remporter le trophée Conn-Smythe cette année.

Un parieur qui mettrait 100 $ pourrait donc toucher une jolie somme de 1700 $ si le CH met la main sur la coupe Stanley et que l’homme masqué de 33 ans reçoit l’honneur réservé au meilleur joueur des séries éliminatoires.

Selon Mise-o-jeu, c’est l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon qui détient les meilleures chances dans cette catégorie; sa cote est à 3,50. Le joueur d’avant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov suit à 7,50.

En plus de Price, trois autres joueurs de la Sainte-Flanelle sont proposés aux parieurs. Il s’agit de Nick Suzuki (90), Jeff Petry (150) et Tyler Toffoli (150).

Les Québécois Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas) et Patrice Bergeron (Bruins de Boston) sont également au nombre des hockeyeurs sur lesquels il est possible de miser. Ils ont respectivement des cotes de 18 et 30.