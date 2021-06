Record de numéros 1 à la radio pour 2Frères: «Un beau cadeau du public» - Érik Caouette

N’ayons pas peur d’utiliser ce vieux cliché : l’histoire d’amour entre 2Frères et le public québécois s’est enrichi d’un nouveau chapitre glorieux, la semaine dernière, quand le duo a obtenu son 11e numéro 1 radio avec la chanson Guérir nos mémoires. C’est un nouveau record depuis que Palmarès ADISQ publie un top 100 hebdomadaire, il y a une vingtaine d’années.

C’est ce qu‘avance, recherches à l’appui, l’équipe de promotion de 2Frères. Mieux encore, ajoutent-ils, aucun groupe francophone n’aurait inscrit autant de numéros 1 de toute l’histoire musicale québécoise.

Qu’en pensent les nouveaux recordmen? Le Journal en a discuté avec Érik Caouette.

Comment accueillez-vous ce record qui vient confirmer le lien étroit que vous entretenez avec votre public depuis vos débuts?

« Après l’année qu’on vient de passer où on a été sans le savoir plus loin que jamais de notre public, ça fait chaud au cœur de réaliser que le public est resté proche de nous et que les radios sont encore là. Pendant la pandémie, c’était un des seuls liens qu’il nous restait avec le public. C’est un beau cadeau qu’on reçoit. »

J’imagine que lorsqu’on se lance dans une carrière musicale, on ne pense pas avoir un jour 11 numéros 1.

« Non, surtout que dès le départ, ils étaient nombreux à nous dire emballez-vous pas, c’est difficile comme métier, beaucoup d’appelés, mais peu d’élus, le succès est éphémère. Nous avons entendu toutes ces phrases négatives. Nous avons toujours eu de grands rêves, mais des attentes plutôt modestes. Ça fait en sorte qu’à chaque fois qu’on reçoit une nouvelle de ce genre, ça nous prend par surprise. »

Onze numéros 1, qu’est-ce que ça dit sur la longévité de 2Frères?

« Je pense qu’il ne faut rien prendre pour acquis. Durant les années à venir, ça va être de plus en plus difficile de surprendre les fans sans se dénaturer. »

S’il ne faut rien prendre pour acquis, qu’est-ce qui s’en vient pour vous?

« Actuellement, nous travaillons sur une nouvelle chanson avec Steve Marin et Gautier Marinof. La maquette est amorcée. Les projets n'arrêtent pas, surtout avec toute l'industrie qui se remet à tourner tranquillement. »

