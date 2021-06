Tout près du but

Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation Élan, me signale qu’il ne reste plus que quelque 200 billets, au coût de 75 $ chacun, à vendre (sur un objectif de 1000) de la loterie philanthropique appelée la Loto-VR, présentée en collaboration avec la présidente de Roulottes Chaudière, Josée Bédard. Le gagnant ou la gagnante méritera une roulotte d’une valeur de 29 500 $ lors du tirage prévu le jeudi 17 juin, qui comporte l’option « prix en argent » (16 200 $). Grâce à la Loto VR et ses profits, la Fondation Élan pourra répondre à de nombreuses demandes d’aide financière auprès de l’ensemble des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale – IRDPQ. Billets en vente en ligne au fondationelan.com. Sur la photo montrant la roulotte à gagner, on retrouve, à gauche, Marie-Chantal Picard, ergothérapeute IRDPQ avec Gumbo, chien de thérapie pour la clientèle enfants-adolescents de l’IRDPQ, et Josée Bédard, présidente Roulottes Chaudière, avec son chien Winston.

Tournoi Steve Lachance

Tout comme à l’été 2020, le Tournoi annuel de balle Steve Lachance 2021 a dû être annulé, en raison des mesures sanitaires relatives à la COVID-19 décrétées par la Santé publique. En alternative au tournoi, une collecte de fonds a été lancée pour venir en aide à Steve Lachance (photo) rendu quadriplégique suite à un accident lors d’un match de hockey. Ne possédant pas d’assurance invalidité, Steve a toujours pu compter sur votre générosité au fil des ans avec les profits de son tournoi de balle présenté à Courville, qui lui assurent une certaine pérennité financière pour l’année. Vous avez deux façons d’aider Steve. Par un virement bancaire (Interac) dans le compte du tournoi à l’adresse suivante : tournoistevelachance@gmail.com. Question secrète : Tournoi. Réponse : Courville ; ou par chèque via la poste : Tournoi Steve Lachance, 2351-A, avenue Larue, Québec. G1C 1L4. Merci au nom de Steve.

Bravo Jacques

Marie-Hélène Guité, présidente du conseil d’administration de Diffusion culturelle de Lévis (DCL), m’annonce l’arrivée de Jacques Leblanc (photo) au poste de directeur général et artistique, et ce dès le 12 juillet. Jacques succédera à Diane Blanchette qui prend sa retraite après s’être jointe à l’équipe de DCL en 1998, tout d’abord en tant que coordonnatrice aux arts de la scène pour ensuite accéder à la direction générale et artistique de l’organisme en 2009. Pour revenir au comédien et metteur en scène Jacques Leblanc, diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1981, il a joué sur toutes les scènes de la province et fait partie du paysage artistique québécois depuis des années. De 2004 à 2016, il a œuvré en tant que directeur artistique du Théâtre de la Bordée, pour ensuite obtenir le poste de directeur au Conservatoire d’art dramatique de Québec depuis mai 2016.

En souvenir

Le 1er juin 1971. La maison natale d’Elvis Presley, modeste maison familiale où il a passé les deux premières années de son enfance, située au 306 Elvis Presley Drive, à Tupelo dans le Mississippi, aux États-Unis, est ouverte au public (musée).

Anniversaires

André Drolet (photo de gauche), directeur du développement des affaires du Groupe Daigle, 67 ans... Rocco Cortina (photo) propriétaire des restaurants Il Matto de Sainte-Foy, et bientôt Lévis, 49 ans... Roman Josi, défenseur des Predators de Nashville (LNH) 31 ans... Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, 43 ans... Dominique Lebeau, musicien québécois, membre du groupe Les Cowboys fringants, 46 ans... Alanis Morissette, chanteuse canadienne, 47 ans... Louis-David Morasse, acteur québécois (5e Rang), 48 ans... Paul Coffey, un des meilleurs défenseurs de tous les temps de la LNH, 50 ans... Danyelle Blouin, présidente et directrice au développement des affaires chez Créapub Design... Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, 74 ans... Pat Boone, chanteur américain, 87 ans.

Disparus

Le 1er juin 1941 : Hans Berger (photo), 68 ans, neurologue allemand considéré comme le père de l’électroencéphalographie... 2018 : Eddy Clearwater, 83 ans, (The Chief), chanteur et guitariste américain de blues... 2017 : Tom Tjaarda, 82 ans, design automobile, américain d’origine néerlandaise... 2015 : Jacques Parizeau, 84 ans, premier ministre du Québec de septembre 1994 à janvier 1996... 2008 : Yves Saint-Laurent, 71 ans, l’un des plus grands noms de la mode... 1968 : André Laurendeau, 56 ans, journaliste, écrivain, politicien et animateur... 1960 : Lester Patrick, 76 ans, pionnier de la Ligue nationale de hockey, admis au Temple de la renommée en 1947.