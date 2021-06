Un candidat à la mairie veut internationaliser Trois-Rivières

Un candidat à la mairie de Trois-Rivières qui a déjà fait l’objet d’un reportage de la BBC, en plus d’avoir travaillé pour un premier ministre haïtien, compte se servir de son parcours pour faire rayonner la ville.

«Je veux que Trois-Rivières soit une porte d’entrée facile et accessible pour les immigrants, a expliqué Pierre Côté, en entrevue avec l’Agence QMI. Et ma mission première sera d’avoir une ville où la démocratie citoyenne sera très forte afin d’avoir un rayonnement international.»

M. Côté, qui offre des services-conseils en marketing, veut créer l’union africaine des citoyens de Trois-Rivières. «Ces représentants africains seront en contact continuel avec des gens qu’ils connaissent dans leur pays. Ça viendrait «mettre» Trois-Rivières à l’international au quotidien», a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Côté estime que ce ne sont pas les élus qui dirigent réellement à Trois-Rivières. «Quand je pose une question à la séance publique du conseil, 99 % du temps, la réponse ne vient pas d’un élu, mais d’un fonctionnaire», a-t-il indiqué.

Le résident et natif de Trois-Rivières croit que les citoyens doivent jouer un rôle plus actif en démocratie. «Ce n’est pas normal que des décisions soient prises sans [leur] "input ", a-t-il déploré. Le citoyen n’a aucun mot à dire.»

Il propose d’exiger que chaque élu amène 100 personnes pour participer aux conseils de Ville mensuels.

Pierre Côté ne souhaite pas révéler son âge, préférant mentionner qu’il est un fier défendeur des valeurs de la génération X, dont il est membre.

Le diplômé en administration des affaires veut aussi implanter un congé de taxes municipales à vie pour tous les aidants naturels habitant Trois-Rivières.

Entre 2011 à 2015, le candidat a habité en Haïti, travaillant notamment sur la campagne présidentielle de l’ex-président Michel Martelly. Il a aussi conseillé Laurent Lamothe, premier ministre de ce pays de 2012 à 2014.

M. Côté a créé en 2009 une plate-forme, Realtime Réalité, visant à permettre aux gens de commenter, en direct, l’actualité sur les médias sociaux, a-t-il expliqué.

Il était en direct le 12 janvier 2010 durant le tragique tremblement de terre d’Haïti, qui a fait plus de 230 000 morts. Un des membres de sa communauté l’avait appelé pour lui dire que son père avait des milliers de litres d’eau dans un entrepôt de la coopérative alimentaire pour laquelle il travaillait.

«Les gens se sont mis sur le téléphone et on a finalement trouvé le transport pour que ce soit livré là-bas», a-t-il confié. Des médias comme CNN, BBC et France 24 l’ont d’ailleurs interviewé pour cette initiative.

À Trois-Rivières, deux autres candidats veulent briguer la mairie: le maire actuel Jean Lamarche, qui sollicitera un second mandat, et la conseillère indépendante Valérie Renaud-Martin.