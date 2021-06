Vidéo promo: «Le monde entier aimerait visiter Québec»

Vos plans de vacances sont-ils faits? L’Office de tourisme de Québec vient de lancer une vidéo promotionnelle pour l’été 2021 et elle pourrait peut-être vous inspirer une escapade dans la capitale.

Intitulée « Profitez de Québec pour eux », la campagne vidéo met en vedette des citoyens de l'étranger qui devaient venir explorer la ville de Québec, mais dont les plans ont dû être reportés en raison de la pandémie de Covid-19.

La voici :

L’idée est bien sûr d’attirer les touristes de toute la province dans la capitale cet été alors que les frontières sont toujours fermées aux visiteurs étrangers, qui sont normalement très nombreux à se promener dans les rues du Vieux-Québec.

Cette vidéo fait partie d’un plan de 27M $ pour aider la relance touristique estivale dans la région de Québec.

Dans le cadre de ce plan, les visiteurs qui réserveront deux nuitées et plus à Québec entre le 24 juin et le 11 octobre recevront une carte-cadeau de 75 $, tant que la réservation est faite dans un établissement membre de l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ).

Plus de 1000 activités ont aussi été prévues dans la ville entre mai et octobre, question d’animer les visiteurs et la population.

En vue des vacances estivales, Tourisme Québec a également lancé une campagne publicitaire ces derniers jours. Son but est d'inciter les Québécois à découvrir les régions de la province.