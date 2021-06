Alstom confirme des retombées pour La Pocatière

La multinationale Alstom a confirmé ce matin qu’une nouvelle commande de véhicules légers sur rail de la Toronto Transit Commission (TTC) permettra de sauver quelques 400 emplois de ses usines de La Pocatière, au Québec et Thunder Bay, en Ontario.

Le contrat d’une valeur de 404 millions de dollars (ou 275 M d’euros) concerne la fourniture de 60 nouveaux tramways à plancher bas, de gamme Flexity. Il sera réalisé avec l’aide des travailleurs d’Alstom de St-Bruno, en banlieue de Montréal, et de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les employés des deux unités se partageront la « gestion du projet et de certains sous-ensembles de composants », soutient le communiqué de l’entreprise. Aucune précision par contre n’est donnée sur le nombre d’emplois qui seront maintenus dans chacune de ces unités de production.

Le mois dernier, à l’occasion de l’annonce d’investissement de 12 milliards de dollars, le premier ministre Justin Trudeau avait laissé entendre que l’usine québécoise d’Alstom, puisse en profiter. Aucune des parties n’avaient depuis pu confirmer l’affirmation de M. Trudeau.

À ce jour, 204 tramways ont été livrés à la société de transport de Toronto. « Au fil des ans, nos produits (...) Made-in-Canada sont devenus un élément caractéristique du paysage urbain de Toronto et contribuent quotidiennement et sur le long terme au développement économique et social de nos villes canadiennes », a déclaré son président pour l’Amérique, Jérôme Wallut, par communiqué.