Arrestation de Dominique Laroche: onde de choc dans le monde du ski

La nouvelle de l’arrestation de l’ex-skieur acrobatique Dominique Laroche, mercredi, a eu l'effet d'un séisme dans le monde du ski québécois.

Au Centre Acrobatx Yves Laroche, à Lac-Beauport, on était sous le choc mercredi matin. L’endroit, qui fait office de Centre national d’entraînement pour les athlètes en saut, a été mis sur pied par la volonté des frères Laroche et de l’ancien sauteur olympique devenu entraîneur Nicolas Fontaine, au milieu des années 2000.

Le directeur général du centre affirme que toute l’équipe a appris la nouvelle avec stupéfaction. «On n’a pas tant de commentaires, on ne sait pas trop, on a appris ça en même temps que tout le monde», confiait, secoué, Jonathan Mathieu, précisant que Dominique Laroche, même s’il avait été bénévole par le passé, n’était plus impliqué auprès du centre.

Du côté de la Fédération québécoise de ski acrobatique, la directrice générale Valérie Laforge préférait ne pas commenter la nouvelle, toujours trop récente. «C’est assez frais comme nouvelle, on vient d’en prendre connaissance. Et je ne suis pas dans le milieu du ski acrobatique depuis assez longtemps pour commenter quoi que ce soit en lien avec ces actions-là au fil des années», a expliqué la dirigeante, assurant toutefois condamner «toutes les actions en atteinte à l’intégrité des athlètes ou de toute personne dans la communauté».

Elle tenait également à assurer sa pleine collaboration aux partenaires de l’association et aux parents qui pourraient être inquiets.

«Assurément qu’on ne fera pas une enquête policière, ce n’est pas notre rôle. Mais on va essayer de s’assurer de l’intégrité de nos athlètes et des participants. Je ne peux pas dire de quelle manière on va procéder, je vais faire appel à des spécialistes qui ont vécu ces expériences-là par le passé», a poursuivi Mme Laforge.

Plan d’action nécessaire

Cette dernière rappelle d’ailleurs que ce n’est pas le premier événement du genre à survenir dans le monde du sport ou dans d’autres milieux, d’où l’importance, pour les associations sportives et le gouvernement, d'agir pour assurer la sécurité et l’intégrité des jeunes athlètes.

«Le gouvernement et les fédérations travaillent fort à l’implantation d’une politique de protection de l’intégrité, justement pour limiter les risques en lien avec ça. C’est vers ça qu’on s’en va», a indiqué la directrice générale de la fédération.