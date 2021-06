Souterrain: Un tour de force

Trois ans après avoir signé son très convaincant premier long métrage, Chien de garde, Sophie Dupuis confirme son immense talent de réalisatrice et scénariste en proposant, avec Souterrain, un drame puissant qui nous plonge avec un réalisme saisissant dans l’univers des mines.

Souterrain nous amène dans le quotidien d’un petit groupe tissé serré de mineurs qui doivent s’exiler de chez eux chaque semaine pour aller travailler dans une mine située à quelques heures de Val-d’Or.

Maxime (Joakim Robillard), la mi-vingtaine, devrait normalement être un homme heureux. Lui et sa copine infirmière attendent un premier enfant qu’ils accueilleront dans leur belle grande maison neuve. Mais un nuage noir plane constamment au-dessus de la tête de Maxime.

Photo courtoisie

Rongé par la culpabilité, le jeune homme peine en effet à se remettre d’un accident de voiture dont il est responsable et qui a causé des séquelles importantes chez son meilleur ami, Julien (Théodore Pellerin). En plus d’avoir changé à tout jamais la vie de Julien, ce drame a créé un malaise au sein de son équipe de mineurs, dont fait aussi partie Mario (James Hyndman), le père de Julien.

Photo courtoisie

Le jour où une explosion éclate sous terre, Maxime décide de saisir l’occasion de se racheter auprès de Mario et de ses autres collègues en participant à la périlleuse mission de sauvetage dans les mines.

Entre suspense et drame

Originaire de Val-d’Or et ayant côtoyé elle-même plusieurs personnes qui ont travaillé dans les mines (dont certains membres de sa famille), Sophie Dupuis s’est inspirée de témoignages de plusieurs mineurs pour écrire Souterrain.

Photo courtoisie

En explorant avec une belle sensibilité des sujets comme la solidarité masculine et le sentiment de culpabilité, la jeune cinéaste a construit un scénario riche qu’elle a réussi à porter à l’écran avec beaucoup d’assurance et de dynamisme. Bien rythmé et sans temps mort, son film navigue habilement entre le suspense et le drame psychologique.

Filmées de façon nerveuse et appuyées par une musique intense et oppressante, les scènes se déroulant dans la profondeur et la noirceur des mines se révèlent particulièrement prenantes.

La redoutable efficacité de Souterrain repose aussi en grande partie sur le travail rigoureux des acteurs principaux du film, qui ont passé beaucoup de temps avec de vrais mineurs pour insuffler de la crédibilité à leurs personnages. Joakim Robillard et Théodore Pellerin offrent tous les deux des performances bouleversantes, mais James Hyndman se révèle particulièrement déchirant dans la peau d’un père brisé qui a perdu tout espoir en la vie. Une belle réussite.

▸ SOUTERRAIN ★★★★

Un film de Sophie Dupuis

Avec Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James Hyndman et Catherine Trudeau

À l’affiche vendredi