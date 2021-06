COVID-19: un peu plus de cas au Québec et en Ontario

Les cas ont varié à la hausse au Québec et en Ontario, mercredi, mais il n’y a pas pour autant péril en la demeure.

La Belle Province a recensé 288 infections supplémentaires – 80 de plus que la veille – ainsi que cinq décès, tous survenus avant le 31 mai. Depuis le début de la pandémie, 370 815 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 138 d’entre eux sont morts.

Les cas ont notamment bondi à Montréal, mercredi, passant de 35 à 99 en 24 heures, selon les données de la Santé publique. On parle aussi d’augmentations dans les Laurentides (11 à 26 cas), à Laval (11 à 20 cas), dans la Capitale-Nationale (9 à 15 cas) et au Saguenay-Lac-Saint-Jean (5 à 17 cas). En revanche, les infections ont diminué en Estrie (28 à 16 cas) et en Montérégie (34 à 27 cas).

Les hospitalisations sont en recul (340, -14), tout comme le nombre de patients nécessitant des soins aigus (77, -9).

En date du 31 mai, 27 305 personnes ont subi un test de dépistage et 67 165 doses de vaccin ont été données mardi, plus 3682 doses administrées avant le 1er juin, pour un total global de 5 719 839 doses. En incluant les doses reçues à l’extérieur du Québec, jusqu’ici 5 727 540 Québécois ont retroussé une manche pour être inoculés.

En Ontario, on a comptabilisé moins de 1000 cas quotidiens pour une troisième journée consécutive. Il est question d’une légère hausse mercredi, avec 733 contaminations par rapport aux 699 de la veille. Vingt-cinq morts viennent assombrir le portrait d’ensemble, qui fait état d’un cumulatif de 532 891 malades en 15 mois et de 8791 pertes de vie.

Toronto (173 cas) et les régions de Peel (134 cas), de York (69 cas) et d’Hamilton (66 cas) sont les secteurs les plus touchés par les nouveaux cas.

Au Manitoba, où la situation de la COVID-19 préoccupe depuis plusieurs semaines, on a ajouté 267 nouvelles infections – trois ont toutefois été retranchées après enquête – ainsi que six morts de plus. De ces nouveaux cas, la capitale Winnipeg en compte à elle seule 198 avec un taux de positivité sur cinq jours de 12,9 %. C’est beaucoup plus d’infections que dans des villes largement plus populeuses comme Toronto et Montréal.

Les provinces de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador (17 cas) et le Nouveau-Brunswick (12 cas) ont aussi mis leurs données à jour.

En après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 384 528 cas (+1317) et de 25 602 décès (+36).

La situation au Canada

Ontario: 532 891 (8791 décès)

Québec: 370 815 cas (11 138 décès)

Alberta: 227 718 cas (2228 décès)

Colombie-Britannique: 144 473 cas (1703 décès)

Manitoba: 51 580 cas (1062 décès)

Saskatchewan: 46 834 cas (540 décès)

Nouvelle-Écosse: 5579 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2227 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1334 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 384 528 cas (25 602 décès)

