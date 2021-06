VAILLANCOURT, Rachelle



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 mai 2021, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Rachelle Vaillancourt, épouse de monsieur John O'Reilly, fille de feu madame Juliette Paquet et de feu monsieur Simon Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses sœurs et ses frères: Gisèle (René Noël), sœur Hélène a.m.j., Claire (feu Aldo Di Bernardo), André (Lorraine Bergeron) et Mathieu (Micheline Leclerc), ainsi que des neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était la sœur de Françoise (Georges Bernier), sœur Marthe s.s.f.a., Pierre (Élisabeth Lamontagne), Paul (Jeannette Leclerc), père Jean-Louis cap, Lucie, sœur Céline s.s.c.n. et Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don au Patro Laval, Tél. : 418-522-2005 Site Web : https://patrolaval.com