Grâce à l’appui de ses coprésidents d’honneur (voir photo), de plus de 60 équipes, 400 participants (qui ont marché ou couru 30 minutes) et 1200 généreux donateurs, la Marche pour l’Alzheimer 2021 a largement dépassé son objectif initial de 50 000 $ en amassant, le dimanche 30 mai dernier, un montant de 84 555 $. Du jamais vu pour cet événement-bénéfice majeur. On estime que 30 000 personnes sont concernées par la maladie d’Alzheimer ou un trouble neurocognitif dans la Capitale-Nationale (Charlevoix, Portneuf, Québec). Au Québec, la maladie touche 153 000 Québécois et on estime que ce nombre augmentera de près de 70 % d’ici 2031. La mission de La Société Alzheimer de Québec vise à soutenir, former et informer toute personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou un trouble neurocognitif et à offrir du répit aux proches aidants. De gauche à droite sur la photo, les coprésidents d’honneur de la Marche 2021 : Michael Bilodeau, Kevin Hamel, David Cloutier et Robert Le Sieur, directeurs régionaux IG Gestion de patrimoine.

65 ans de mariage

Hélène Roy et Gérard Guillemette (photo), qui demeurent à la résidence pour aînés Le Manoir du Coteau à Beaumont, célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage (noces de palissandre). Le couple, originaire de Saint-Nérée et de Saint-Raphaël, dans Bellechasse, s’était en effet marié le 2 juin 1956. La grande famille des Roy/Guillemette compte 7 enfants, 19 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. Au cours de leurs vies actives, Hélène et Gérard furent à différentes époques : agriculteurs, acériculteurs, facteurs et, finalement, propriétaires d’une résidence pour personnes âgées à Saint-Nérée. Félicitations à vous deux !

Trous d’un coup

Nicole Fiset, capitaine du club de golf L’Albatros de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, me rapporte deux trous d’un coup depuis le début de la saison. Tout d’abord, le 3 mai, Sylvain Roy au trou numéro 16, avec son fer 9 sur une distance de 120 verges. Puis le 17 mai dernier, Pierre Garant au trou numéro 11 avec un hybride 4 sur une distance de 146 verges. Bravo messieurs !

Anniversaires

Gary Bettman (photo), commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993, 69 ans... Hélène Lemieux, directrice marketing et location, Groupe GCS Développement Immobilier... Craig Stadler, golfeur américain, 68 ans... Larry Robinson, ex-défenseur de la LNH et ex-entraîneur associé, 70 ans... Pierre Légaré, humoriste, 72 ans... Charlie Watts, musicien britannique, batteur des Rolling Stones depuis 1962, 80 ans.

Disparus

Le 2 juin 1941 : Lou Gehrig (photo), 37 ans, l’homme de fer des Yankees de New York qui a établi un record en jouant 2130 matchs consécutifs sans s’absenter... 2018 : Bruce Kison, 68 ans, qui a remporté la Série mondiale avec les Pirates de Pittsburgh en 1971 et 1979... 2017 : Jack O’Neill, 94 ans, fondateur de la marque d’articles de sports nautiques O’Neill et co-inventeur des combinaisons en néoprène... 2016 : Donny Everett, 18 ans, jeune espoir du baseball majeur (choix de 2015 des Brewers)... 2015 : Irwin Rose, 88 ans, biologiste américain, Prix Nobel de chimie (2004)... 2013 : Mario Bernardi, 82 ans, chef d’orchestre canadien... 2013 : Jean-Louis Jaubert, 92 ans, chanteur français, membre des Compagnons de la chanson... 2005 : Lucien Cliche, 88 ans, député d’Abitibi-Est de 1960 à 1970... 1999 : Ulric Blackburn, 72 ans, maire de Chicoutimi de 1981 à 1997... 1986 : Aurèle Joliat, 84 ans, une des figures légendaires du Canadien... 1968 : André Mathieu, 39 ans, pianiste virtuose et compositeur précoce.

En souvenir

Le 2 juin 1966. Surveyor 1 (photo) atterrit à l’océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum en latin), une mer située à l’ouest de la face visible de la Lune. Surveyor 1 devient ainsi le premier vaisseau spatial américain à atterrir en douceur sur un autre monde.