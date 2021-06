Festival d'été de Québec 2021: 22 artistes québécois au Manège militaire

Toujours privé de vedettes internationales en raison de la fermeture des frontières et des mesures sanitaires, le Festival d’été de Québec sera néanmoins de retour en juillet, un an après l’annulation de l’édition 2020, dans une formule plus modeste qui verra 22 artistes québécois chanter sur une scène intérieure aménagée au Manège militaire.

À raison de deux par soir, sans première partie, à 18h30 et à 21h30, on verra défiler Ludovick Bourgeois et 2Frères (8 juillet), Cœur de pirate et Klô Pelgag (9), Paul Piché et Michel Pagliaro (10), Steve Hill et Matt Lang (11), les humoristes Alexandre Barrette et Mehdi Bousaidan (12), Clay and Friends et Alaclair Ensemble (13), Apashe et Valaire (14), Tire le coyote et Émile Bilodeau (15), Jonathan Roy et Marie-Mai (16), White-B et Loud (17), ainsi que Men I Trust et Geoffroy (18).

«C’est une rare occasion de voir des artistes de ce calibre dans un cadre aussi intime», a déclaré le directeur de la programmation, Louis Bellavance, par voie de communiqué.

Il n’y aura pas de vente de laissez-passer cette année. Les concerts seront offerts en formule cabaret à 60$ pour une table de deux places ou 120$ pour quatre.

Les spectacles de Ludovick Bourgeois, 2Frères, Cœur de pirate, Paul Piché, Steve Hill, Matt Lang, Clay and Friends, Valaire, Émile Bilodeau, Jonathan Roy, White-B et Geoffroy seront aussi offerts en ligne, à 20$ chacun.

Exposition

En plus des concerts présentés dans la fenêtre calendrier habituelle de 11 jours du FEQ, des activités extérieures sont au programme, dont une exposition de photos baptisée VUES.

Les images seront puisées dans les archives visuelles du festival et seront présentées dans un cadre que l’on dit immersif, à la place George-V, du 1er au 25 juillet. L’admission est gratuite.

Le bon vieux Pigeonnier servira aussi de décor à une place publique éphémère, également du 1er au 25 juillet. La population pourra y pique-niquer au son des listes de lecture musicale du FEQ.