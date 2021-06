Forte pression dans les urgences de Québec

Les urgences de la région sont débordées après avoir retrouvé leur achalandage «pré-pandémie», sans toutefois augmenter leurs effectifs. On a d’ailleurs frôlé le bris de service le week-end dernier au CHUL, où des employés dénoncent des conditions «qui n’ont plus de bon sens».

Jeudi dernier, «une quarantaine de demi-quarts de travail» prévus pour le week-end n’étaient pas comblés à l’urgence du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). Le département se dirigeait tout droit vers une rupture de service qui a finalement été évitée de peu, selon la direction.

«Jeudi et vendredi, les gestionnaires se sont mis à l’œuvre pour combler les besoins. On a fait des appels au volontariat dans les autres hôpitaux et sur d’autres départements du CHUL», explique Bryan Gélinas, porte-parole du CHU de Québec.

Inquiets des risques

Selon nos informations, il manquait tout de même du personnel sur certains quarts. Des infirmières ont confié au Journal avoir dû travailler avec près de 40% moins d’effectifs infirmiers qu’à l’habitude.

«C’était à sept, huit infirmières en moins. Ça n’a pas de bon sens», confie l’une d’elles, sous le couvert de l’anonymat.

«Le temps supplémentaire, la surcharge, le déplacement de personnel, c’est ça la routine maintenant», dénonce la présidente de la section locale de la FIQ, Nancy Hogan.

Plusieurs infirmières, à cause de ces pratiques, craignent pour la sécurité des usagers.

«On est chanceux que rien ne soit arrivé encore», soutient une de nos sources. «C’est beau augmenter les ratios, mais tu ne peux pas monter à 10 patients non plus. C’est une bombe à retardement.»

Peu de solutions

La direction du CHU de Québec confirme la problématique, mais soutient qu’il n’y a actuellement pas de solutions à court terme.

«Mais pourquoi l’Hôpital Chauveau a pu fermer son urgence quand ils étaient en bris de service? Pourquoi les autres peuvent détourner des ambulances?» questionne une autre infirmière. «Quand c’est nous, il n’y a pas de solution, on ne fait que presser le citron.»

La direction explique que l’achalandage est revenu au niveau pré-pandémie, mais que les mesures liées à la COVID sont toujours en place et augmentent la tâche. Et même si on détournait des ambulances du CHUL vers d’autres centres, on ne ferait que déplacer le problème, la pression étant forte partout.

«On a un fort achalandage dans toutes les urgences de la région de Québec. [...] Ça amènerait un problème de capacité dans le reste de la région», soutient Bryan Gélinas.

À court terme, la solution reste donc de déplacer des équipes vers les endroits où la situation est plus urgente.

Été complexe à prévoir

Cette solution n’augure toutefois rien de bon, selon le syndicat, notamment en prévision des vacances d’été.

«Quand tu pousses ton monde à bout, ton monde tombe malade. Et quand ça arrive, tu pellettes les problèmes sur les autres. C’est ça la gestion qu’on voit actuellement», déplore Nancy Hogan.

Pourtant, ces vacances sont primordiales, selon des infirmières, surtout après plus d’un an de pandémie.

«Ça tombe comme des mouches. Et honnêtement, je les comprends, c’est une façon de se protéger», raconte une infirmière. «On ne veut plus être payé en double, on s’en contrefout de l’argent, c’est de congés qu’on a besoin.»

La direction du CHU affirme être consciente du trop-plein et assure vouloir respecter les vacances. La solution sera de remplacer les absents par d’autres équipes de départements où la pression est moins forte.

«Il faut donner des vacances à notre personnel. On ne peut pas leur demander après un an et demi de continuer à ce rythme-là», convient Bryan Gélinas.

Message aux usagers

Vu la forte pression, la direction du CHU demande à la population d’utiliser les salles d’urgence avec discernement. Évidemment, on insiste pour que les gens qui en ont besoin s’y présentent sans hésiter, mais en cas de doute, on invite la population à se questionner sur les alternatives.

«On ne décourage jamais les gens d’aller aux urgences, mais s’ils ont un doute, s’ils ne sont pas certains, ils peuvent vérifier avec le 811 qui leur dira si c’est justifié ou si ça peut attendre d’aller en clinique le lendemain», précise le porte-parole du CHU.