Justin Trudeau se rendra au Royaume-Uni pour le G7

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra au Royaume-Uni pour le sommet du G7 qui se tiendra du 11 au 13 juin. Il s’agira de son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie.

Il se rendra par la suite avec sa délégation canadienne à un sommet de l’OTAN en Belgique le 14 juin, pour finir avec le Sommet Canada-Union européenne.

Ottawa assure que «le premier ministre et la délégation canadienne suivront des protocoles et des procédures de santé publique stricts pendant leur visite au Royaume-Uni et en Belgique, pendant leurs déplacements et à leur retour au pays».

En menu des discussions du G7 figureront la création d’emploi, les changements climatiques, mais la priorité restera la réponse mondiale à la pandémie et à la reprise économique.

Le G7 comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. En plus des membres du G7, le Royaume-Uni a également invité les dirigeants de l'Australie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud.