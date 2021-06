Kevin Hayes opéré

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé mercredi que l’attaquant Kevin Hayes avait subi la semaine dernière une opération pour traiter une blessure musculaire.

La durée de la convalescence du joueur de 29 ans est estimée à environ cinq semaines à compter de la journée de l’intervention chirurgicale.

Hayes a disputé 55 matchs durant la saison s’étant conclue par la non-qualification de son équipe aux séries éliminatoires. Il a récolté 12 buts et 19 mentions d’aide pour 31 points à sa deuxième année avec l’organisation.

L’ancien des Rangers de New York et des Jets de Winnipeg compte deux campagnes de 20 buts ou plus en carrière. Il détient un contrat valide pour encore cinq ans et touche 7,14 millions $ par campagne.