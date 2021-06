La Côte-Nord entrera en zone verte lundi

La Côte-Nord pourra accéder au palier d'alerte vert, dès le 7 juin, a confirmé le premier ministre du Québec, François Legault, mardi.

La région n'aura été en zone jaune que durant deux semaines.

Le passage au vert lui apportera plusieurs assouplissements. Les rassemblements à l’intérieur d’une résidence privée seront permis pour jusqu’à 10 personnes provenant d’adresses différentes ou 3 bulles familiales sans limites de nombre.

Au maximum, 10 personnes pourront aussi être à la même table dans les restaurants et les bars avec certaines restrictions.

Les sports et loisirs avec contacts brefs pourront être pratiqués par un groupe de 50 personnes maximum à l’extérieur, ou en groupe de 25 personnes à l’intérieur. Même chose pour les événements à caractère sociaux, comme les mariages.

La direction régionale de la Santé publique a rappelé que les mesures sanitaires doivent continuer de s’appliquer malgré ces assouplissements. «Ce n’est pas le moment d’organiser des rassemblements d’une vingtaine de personnes dans vos domiciles. Le palier vert ne signifie pas que la pandémie est terminée, mais plutôt que nous sommes dans la bonne direction. Nous devons demeurer très vigilants et prudents», a indiqué le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun.

Ce dernier a ajouté que le passage à la zone verte s’explique pour deux raisons : 75% de la population a reçu une dose de vaccin et la région n’enregistre pas plus de 2 cas de COVID-19 par semaine depuis un certain temps.

Mercredi, la Côte-Nord n’a enregistré qu’un seul nouveau cas de COVID-19. Un premier en 6 jours, a confirmé la Santé publique régionale.