L’appui au 3e lien encore majoritaire dans la capitale

Malgré un léger recul depuis le dévoilement de son concept et de la facture qui l’accompagne, le projet de 3e lien continue de bénéficier de l’appui d’une majorité d’électeurs dans la Capitale-Nationale, révèle un sondage.

Selon un sondage Mainstreet réalisé du 29 au 31 mai pour le compte de la Coalition avenir Québec et dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie, 60 % des citoyens se disent en faveur de la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis.

Sans surprise, l’adhésion est beaucoup plus élevée auprès des électeurs qui résident à Lévis et dans Bellechasse, soit à 67 %.

Sur la Rive-Nord, l’appui au 3e lien se chiffre à 58 %. Il s’agit d’un recul par rapport au sondage Léger-Le Journal effectué en février dernier, qui situait l’appui des électeurs de la Ville de Québec au nouveau tracé du tunnel à 66 %.

Populaire chez les caquistes

En regardant les résultats de plus près en fonction des intentions de vote, on constate que l’appui au 3e lien, dans la Capitale-Nationale, à Lévis et dans Bellechasse, est deux fois plus élevé chez les caquistes (74 %) que du côté libéral (37 %).

Même si le Parti québécois s’oppose fermement au projet de tunnel, 33 % des répondants qui appuient Paul St-Pierre Plamondon demeurent favorables au 3e lien.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, 46 % des électeurs sondés dans cette région voteraient pour François Legault. Québec solidaire récolterait 12 % des votes, le PLQ 8 % et le PQ 7 %. Surprise : 14 % des répondants dans la région voteraient pour un « autre parti ». Il reste à voir quelle part obtiendrait le nouveau chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, auprès de ce bassin d’électeurs, puisqu'il ne faisait pas partie des choix de réponse.

Résultats:

Le gouvernement a annoncé la construction d’un tunnel qui permettra de relier la Ville de Québec et la Ville de Lévis, incluant une voie réservée pour des bus électriques.

Êtes-vous en faveur de la construction de ce lien Québec-Lévis?

Oui 60 %

Non 40 %

Rive-Nord: Oui 58,5 % Non 41,5 %

Rive-Sud: Oui 67,6 % Non 32,4 %

Selon les intentions de vote:

Oui: CAQ 74 % PLQ 37,1 % PQ 33,5 % QS 18 % Autre 84,2 %

Non: CAQ 26 % PLQ 62.9 % PQ 66.5 % QS 81.7 % Autre 15.8 %

Méthodologie:

Du 29 au 31 mai 2021, Mainstreet a sondé un échantillon aléatoire de 1521 personnes âgées de 18 ans ou plus et vivant dans la Capitale-Nationale, Lévis et la circonscription de Bellechasse.

La marge d’erreur du sondage est de 2.5% +/-, à un niveau de confiance de 95%.

