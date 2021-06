Legault gonflé à bloc pour le match de mercredi soir

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et un sourire au visage que François Legault est arrivé à l'Assemblée nationale mercredi matin, arborant les couleurs du tricolore. Les séries continuent en soirée, alors que les Canadiens affronteront les Jets de Winnipeg dans la capitale du Manitoba.

«Bonjour tout le monde, grand soir ce soir», a-t-il dit en souriant. «On commence la série contre Winnipeg, donc je veux souhaiter bonne chance à nos Canadiens qui ont éliminé les Maple Leafs de Toronto.»

«Écoutez, Winnipeg, c'est une bonne équipe, de très bons joueurs. Nous, de notre côté, on a beaucoup de bons joueurs. On a quatre lignes solides et on a deux stars. On a évidemment notre gardien de but, Carey Price, qui a fait des miracles contre Toronto et Nick Suzuki, moi je m'attends à une grosse série pour Nick Suzuki», a ajouté le premier ministre.

M. Legault était heureux de voir Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, porter le chandail du Canadien.

«J'ai une gageure avec le premier ministre du Manitoba, j'espère que je vais le voir lui aussi porter le chandail du Canadien. Go, Habs, Go!»

Reste à voir si Brian Pallister arborera lui aussi les couleurs du CH.