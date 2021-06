Les finalistes du trophée Guy Carbonneau dévoilés

Nathan Gaucher, Dawson Mercer et Jakob Pelletier sont les trois finalistes 2020-2021 du trophée Guy Carbonneau remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a annoncé celle-ci mercredi.

À sa seconde saison, Gaucher a récolté 14 buts et 17 mentions d’aide pour 31 points en 30 parties avec les Remparts de Québec. Le choix de premier tour au repêchage 2019 de la LHJMQ a terminé la campagne avec un différentiel de +6, une nette amélioration pour le joueur originaire de Richelieu qui avait conclu la dernière campagne avec un rendement de -15.

Pour sa part, Mercer a aidé les Saguenéens de Chicoutimi à prendre le troisième rang du classement de la ligue. L’espoir des Devils du New Jersey a obtenu 19 filets et 17 aides pour 36 points en 23 sorties, ajoutant 17 points lors des séries éliminatoires de la Coupe du Président. Il a également maintenu une fiche de +15 durant le calendrier régulier.

Quant à Pelletier, dont les droits appartiennent aux Flames de Calgary, il a connu une saison d'exception avec les Foreurs de Val-d'Or. Il a mené sa formation au chapitre des points avec 43 en 28 parties de saison régulière. Le capitaine des Foreurs a également affiché un différentiel de +25.

La distinction est nommée en l'honneur de Carbonneau, qui a évolué durant quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens et qui a remporté trois trophées Frank-J.-Selke comme meilleur attaquant défensif dans la Ligue nationale de hockey. Parmi les anciens récipiendaires de ce prix, on retrouve Phillip Danault, du Canadien de Montréal, et Nicolas Roy, des Golden Knights de Vegas.