Les fraises du Québec sont en avance

Les amateurs de fraises peuvent se réjouir puisque les fraises sont arrivées en avance sur les étals cette année au Québec, en raison d’un printemps très doux.

Malgré un récent épisode de gel pendant lequel les producteurs ont dû travailler fort pour protéger leurs champs, les fraises sont arrivées avec deux semaines d’avance dans la grande région de Montréal et à Québec.

«Les producteurs utilisent plusieurs techniques de production (en serre, sous bâches, en plasticulture, en rangs nattés, sous tunnels et hors-sol) pour assurer une offre de fraises et framboises locales le plus longtemps possible. Pendant l'hiver, nous avons maintenant plusieurs fermes qui offrent de délicieuses fraises de serre puis dès le mois de juin, c'est l'arrivée des fraises de champs du Québec», a indiqué l’Union des producteurs agricoles dans un communiqué.

L’autocueillette sera possible dans les fermes, aux alentours du 19 au 24 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante pour la région de Québec.

L’arrivée des framboises du Québec est prévue pour le mois de juillet.

Dès le mois d’août, il sera possible de profiter des fraises et des framboises d’automne, avant la fin de la saison au mois d’octobre.

Le répertoire des fermes offrant l'autocueillette ou la vente à la ferme est disponible à cette adresse: lesfraichesduquebec.com.