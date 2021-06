Nouvelle rupture de service obstétrique hôpital de Matane

Les futures mamans de la Matanie ne pourront pas accoucher à l'hôpital de Matane dans les 20 prochains jours.

Un enjeu de main d'œuvre au niveau du personnel infirmier provoque une nouvelle rupture de service qui s’échelonnera du 4 juin à 8 heures au mercredi 23 juin à 8 heures. Cette situation s’est produite à plusieurs reprises dans la dernière année toujours pour la même raison : le manque d’infirmières qualifiées en obstétrique.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent doit donc mettre en place un corridor de sécurité pour transférer les patientes en ambulance, de Matane à Rimouski, en cas d’accouchement. Les futures mamans qui sont très près de leur date d’accouchement auront l’option d’être hébergées dans un hôtel de Rimouski en attendant leur accouchement, si elles le souhaitent.

« À chaque semaine il y a une évaluation des mamans qui sont de 36 semaines et plus, le médecin nous informe de l’évolution du travail et on offre cette possibilité aux mamans », explique la directrice des soins infirmiers au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Brigitte Fraser.

Trois mamans pourraient accoucher la semaine prochaine et ont reçu cette offre d’hébergement.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent anticipe d’autres ruptures de service pendant la période estivale en raison des vacances annuelles.

La direction générale du CISSS a tenté de recruter des infirmières qualifiées en obstétrique pour éviter cette découverture, en plus de créer des postes permanents à Matane «On a quand même des offres d’emplois à temps complet pour nos infirmières, on a fait des démarches également dans la main d’œuvre indépendante , nous avons également regardé dans nos autres installations du CISSS Bas-Saint-Laurent et des démarches ont été faîtes auprès du ministère pour avoir du support» affirme Brigitte Fraser.

La présidente-directrice générale du CISSS Isabelle Malo a aussi lancé un appel dans les autres CISSS et CIUSSS de la province pour voir si des infirmières qualifiées ne pourraient pas venir couvrir cette période de découverture. La direction est toujours en attente de confirmation de la part de deux établissements qui pourraient fournir les infirmières nécessaires.

Trois nouvelles infirmières se joindront à l’équipe de l’hôpital de Matane d’ici quelques semaines et ces nouvelles infirmières auront accès à des formations en obstétrique dès l’automne. « On mise sur nos nouvelles recrues » ajoute Brigitte Fraser.