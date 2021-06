«On lui rendra la vie misérable» – Joel Edmundson

La LNH a le don de nous surprendre avec ses décisions. Est-ce que le geste de Mark Scheifele vaut une suspension ? Si George Parros décide du contraire, les joueurs du Canadien ont déjà promis qu’ils s’assureraient de régler le problème eux-mêmes.

« C’était un coup salaud. La ligue regardera. S’il revient dans cette série, on lui rendra la vie misérable. Mais j’espère que la LNH fera un bon travail avec ce dossier. »

–Joel Edmundson

Au-delà du désir de vengeance, les joueurs du Canadien étaient, évidemment, inquiets de l’état de santé de leur coéquipier. Disons que la victoire a un goût un peu moins festif.

« C’est dégueulasse comme coup. Nous respectons les joueurs des Jets. Je n’en dirai pas plus. J’étais juste heureux de le voir bouger, de le voir lever son pouce. Ça rend nos sentiments plus faciles. »

–Jesperi Kotkaniemi

Les défenseurs ont grandement participé à la victoire du Canadien. Même Shea Weber s’est permis une échappée. Ce n’est pas rien!

« Nos attaquants ont contrôlé la rondelle, ils gagnaient des batailles et ils nous repéraient. Nous avons obtenu des chances comme défenseurs. »

–Joel Edmundson

Jesperi Kotkaniemi (4) et Nick Suzuki (3) mènent la colonne des buteurs du Canadien depuis le début des séries. Jake Evans n’a qu’un but, mais il fait du bon boulot sur l’unité de Phillip Danault.

« Les trois jeunes progressent. Ils s’améliorent à tous les matchs. On leur parle, on leur dit de faire attention aux revirements. Ils auront des chances. Ils sont jeunes et talentueux. On est heureux de les avoir de notre côté. »

– Corey Perry